Juventus: grande lite tra Buffon e Benatia negli spogliatoi dopo Juve-Napoli

Tensione Juve. La doccia fredda del gol di Koulibaly ha alzato la temperatura nello spogliatoio bianconero: in due partite, sono evaporati cinque dei sei punti di vantaggio sul Napoli che ora è un pas...

Tensione Juve. La doccia fredda del gol di Koulibaly ha alzato la temperatura nello spogliatoio bianconero: in due partite, sono evaporati cinque dei sei punti di vantaggio sul Napoli che ora è un passo dalla squadra di Allegri. Logico, quindi, che gli animi fossero abbastanza surriscaldati al termine della gara. Rabbia e frustrazione, per una prova non da Juve. E tanta voglia di non abdicare. Il giorno dopo il rovescio nello scontro diretto è stato un susseguirsi di voci, spifferi, ricostruzioni, più o meno fantasiose. Il dato di fatto è che ci sarebbe stato un confronto dai toni accesi tra i giocatori, con la furia di Gigi Buffon a fare da sottofondo. Un richiamo in piena regola da parte del capitano che non ci sta a chiudere la carriera con un’altra beffa e a mani vuote. Il Mondiale sfumato nello spareggio con la Svezia, la Champions League svanita al 93’ con il rigore di Cristiano Ronaldo: ora c’è anche lo scudetto in bilico e questo nessuno se l’aspettava soltanto una settimana fa.

Ecco allora che Buffon avrebbe alzato la voce, richiamando il gruppo all’ultimo sforzo. Un altro sfogo, stavolta privato, nel chiuso dello spogliatoio, dopo quello ‘urbiet orbi’ del Bernabeu.

Parole forti, per dare una scossa e ripartire. Ci sono quattro partite da vincere per confermarsi campioni d’Italia, più la finale di Coppa Italia con il Milan per alzare il trofeo nazionale per la quarta volta consecutiva. Buffon non molla, vuole ricompattare il gruppo per provare a fare bottino pieno, che è l’unica strada per avere la certezza del settimo titolo consecutivo. Il numero 1 vuole rivedere, lui come tutto l’ambiente bianconero, lo spirito, la compattezza, il gioco, la forza mostrate contro il Real Madrid. Caratteristiche che hanno portato la squadra di Allegri a vincere 3-1 al Bernabeu e a sfiorare il clamoroso ribaltone. Dalle parole di Gigi sarebbe nato un confronto acceso tra le varie anime della squadra, tanto che, secondo alcune ricostruzioni, Benatia avrebbe risposto per le rime al capitano.

Corriere dello Sport Stadio