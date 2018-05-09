Milan-Juventus 0-1 gol di Benatia tra le proteste del Milan
La Juventus è passata in vantaggio grazie al gol di Benatia su corner battuto da Pjanic. Grandi proteste bianconere per un presunto falla in area rossonera causato da una spinta. Tuttavia la decisione...
A cura di Redazione Labaroviola
09 maggio 2018 22:02
La Juventus è passata in vantaggio grazie al gol di Benatia su corner battuto da Pjanic. Grandi proteste bianconere per un presunto falla in area rossonera causato da una spinta. Tuttavia la decisione dell'arbitro pare essere corretta. Ottima notizia per le ambizioni europee della Fiorentina, a cui adesso potrebbe bastare il settimo posto