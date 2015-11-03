Notizie Tim Cup Fiorentina

La Coppa Italia Primavera resta a Firenze, regalato il primo trofeo a Commisso
26 agosto 2020 21:29
Napoli-Inter finisce 1-1, azzurri in finale. Per Mertens record di gol col Napoli
13 giugno 2020 23:44
Clamorosa autorete di Kalinic. Erroraccio dell'ex viola. Milan-Juve 0-4
09 maggio 2018 22:24
Doppietta per Benatia. Clamoroso tracollo del Milan. Milan-Juventus 0-3
09 maggio 2018 22:13
Coppa Italia chiusa, raddoppio Juventus con Douglas Costa. Milan-Juventus 0-2
09 maggio 2018 22:09
Milan-Juventus 0-1 gol di Benatia tra le proteste del Milan
09 maggio 2018 22:02
Milan-Juventus 0-0 a fine primo tempo
09 maggio 2018 21:34
"M'hai costretto a tifà Juve"
09 maggio 2018 11:05
Archivio