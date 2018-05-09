Milan-Juventus 0-0 a fine primo tempo

Si è concluso 0-0 il primo tempo tra Juventus e Milan. La sfida osservata molto vicino dai viola per quanto riguarda una possibile qualificazione europea del Milan. Il primo tempo è stato abbastanza s...

A cura di Redazione Labaroviola 09 maggio 2018 21:34

Milan's Manuel Locatelli (L) and Juventus' Miralem Pjanic in action during the Italy Cup's Final soccer match Juventus FC vs AC Milan at Olimpico stadium in Rome, Italy, 09 May 2018. ANSA/ANGELO CARCONI

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