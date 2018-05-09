Milan-Juventus 0-0 a fine primo tempo
Si è concluso 0-0 il primo tempo tra Juventus e Milan. La sfida osservata molto vicino dai viola per quanto riguarda una possibile qualificazione europea del Milan. Il primo tempo è stato abbastanza s...
A cura di Redazione Labaroviola
09 maggio 2018 21:34
Si è concluso 0-0 il primo tempo tra Juventus e Milan. La sfida osservata molto vicino dai viola per quanto riguarda una possibile qualificazione europea del Milan. Il primo tempo è stato abbastanza scialbo e senza occasioni da gol. Nel finale proteste del Milan per una mancata concessione di una punizione dal limite allo scadere