Labaro Viola

Milan-Juventus 0-0 a fine primo tempo

Si è concluso 0-0 il primo tempo tra Juventus e Milan. La sfida osservata molto vicino dai viola per quanto riguarda una possibile qualificazione europea del Milan. Il primo tempo è stato abbastanza s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 maggio 2018 21:34
Milan-Juventus 0-0 a fine primo tempo - Milan's Manuel Locatelli (L) and Juventus' Miralem Pjanic in action during the Italy Cup's Final soccer match Juventus FC vs AC Milan at Olimpico stadium in Rome, Italy, 09 May 2018. ANSA/ANGELO CARCONI
Milan's Manuel Locatelli (L) and Juventus' Miralem Pjanic in action during the Italy Cup's Final soccer match Juventus FC vs AC Milan at Olimpico stadium in Rome, Italy, 09 May 2018. ANSA/ANGELO CARCONI
News
Juve
Milan
Tim Cup
Condividi

Si è concluso 0-0 il primo tempo tra Juventus e Milan. La sfida osservata molto vicino dai viola per quanto riguarda una possibile qualificazione europea del Milan. Il primo tempo è stato abbastanza scialbo e senza occasioni da gol. Nel finale proteste del Milan per una mancata concessione di una punizione dal limite allo scadere

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok