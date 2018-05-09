"M'hai costretto a tifà Juve" recitava un famosissimo striscione romanista del maggio del 2000 quando Lazio e Juventus si contendevano lo scudetto.Adesso con la lotta europea la Fiorentina si ritrova...

"M'hai costretto a tifà Juve" recitava un famosissimo striscione romanista del maggio del 2000 quando Lazio e Juventus si contendevano lo scudetto.

Adesso con la lotta europea la Fiorentina si ritrova a vivere una situazione molto simile. Una vittoria questa sera del Milan infatti nella finale della TIM CUP toglierebbe un posto per la coppa e inguaierebbe non poco la corsa europea della Fiorentina.

Ricordiamo ad esempio che in caso di settimo posto della viola davanti al Milan ottavo la nostra squadra non potrà disputare i preliminari per l'accesso all'Europa League.

Tifare Juve è un'operazione impossibile per un tifoso viola ma in questo caso è necessario sperare in una sconfitta del Milan e, conseguentemente purtroppo, ad una vittoria della Juventus.

Lorenzo Bigiotti