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Clamorosa autorete di Kalinic. Erroraccio dell'ex viola. Milan-Juve 0-4

Milan all'angolo, è proprio il caso di dirlo: ancora un calcio d'angolo condanna i rossoneri. In questo caso è Kalinic a spizzare di testa alle spalle di Donnarumma. L'ex viola dopo aver abbandonato F...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 maggio 2018 22:24
Clamorosa autorete di Kalinic. Erroraccio dell'ex viola. Milan-Juve 0-4 -
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Milan all'angolo, è proprio il caso di dirlo: ancora un calcio d'angolo condanna i rossoneri. In questo caso è Kalinic a spizzare di testa alle spalle di Donnarumma. L'ex viola dopo aver abbandonato Firenze non sta riuscendo a trovare delle prestazioni positive. Questo autogol molto sfortunato è l'emblema di una stagione per lui maledetta. Il sogno di giocare al Milan è divenuto presto un incubo

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