Clamorosa autorete di Kalinic. Erroraccio dell'ex viola. Milan-Juve 0-4

Milan all'angolo, è proprio il caso di dirlo: ancora un calcio d'angolo condanna i rossoneri. In questo caso è Kalinic a spizzare di testa alle spalle di Donnarumma. L'ex viola dopo aver abbandonato F...

Milan all'angolo, è proprio il caso di dirlo: ancora un calcio d'angolo condanna i rossoneri. In questo caso è Kalinic a spizzare di testa alle spalle di Donnarumma. L'ex viola dopo aver abbandonato Firenze non sta riuscendo a trovare delle prestazioni positive. Questo autogol molto sfortunato è l'emblema di una stagione per lui maledetta. Il sogno di giocare al Milan è divenuto presto un incubo