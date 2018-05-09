Coppa Italia chiusa, raddoppio Juventus con Douglas Costa. Milan-Juventus 0-2
Grave errore di Donnarumma che non riesce a parare un tiro abbastanza facile da parare dal limite di Douglas Costa. L'errore del 99 rossonero comporta adesso un doppio svantaggio che sembra molto diff...
A cura di Redazione Labaroviola
09 maggio 2018 22:09
Grave errore di Donnarumma che non riesce a parare un tiro abbastanza facile da parare dal limite di Douglas Costa. L'errore del 99 rossonero comporta adesso un doppio svantaggio che sembra molto difficile da colmare. Ottima notizia per la squadra di Pioli che guardava in maniera molto interessata questa finale per la UEFA Europa League