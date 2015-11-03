Notizie Douglas Costa Fiorentina

Douglas Costa nei guai: l'ex Juve condannato all'arresto per mancato versamento del mantenimento
18 settembre 2025 15:21
Chiesa sempre più vicino alla Juventus, regalato Douglas Costa al Bayern Monaco per risparmiare l'ingaggio
04 ottobre 2020 20:24
Sport Mediaset, Chiesa, la Juventus offrirà 50 milioni alla Fiorentina. Pronto un quinquennale a 4,5 milioni
30 settembre 2020 13:55
Repubblica, Chiesa-Juve, Douglas Costa blocca tutto. Fiorentina su Callejon e Deulofeu
30 settembre 2020 09:36
Sport Mediaset, Chiesa ha ribadito che lascerebbe la Fiorentina solo per la Juventus. No a Milan ed estero
28 settembre 2020 16:43
CorFio, Chiesa, il futuro in 6 giorni (o meno). Juve, prima la cessione di Douglas Costa poi l'offerta ai viola
28 settembre 2020 08:52
Gazzetta, Chiesa ha chiesto la cessione, Commisso fisserà una data "limite" di vendita. Lo scenario
28 settembre 2020 08:24
Di Marzio, Chiesa, la Juventus prepara l'assalto: prima le cessioni di Khedira e Douglas Costa
24 settembre 2020 23:45
Sport Mediaset, Douglas Costa verso i Wolves. Chiesa non è la priorità della Juve, spunta El Shaarawy
23 settembre 2020 00:30
CorFio, Chiesa-rinnovo? Non se ne parla. Juve in pole ma Bernardeschi o Douglas devono lasciare Torino
22 settembre 2020 09:32
Ceccarini: "Chiesa è blindato dalla Fiorentina. Solo la Juve lo può prendere"
21 settembre 2020 17:45
Juventus, Douglas Costa: "Mi alleno tutti i giorni ma non so più cosa fare a casa"
13 aprile 2020 16:57
Effetto domino in casa Juventus: Douglas Costa è volato in Brasile dopo l'esito negativo al Coronavirus
21 marzo 2020 19:10
Maurizio Sarri torna in campo alla Continassa a dirigere l'allenamento dei bianconeri. Assenti
04 settembre 2019 22:11
Juventus, incidente in autostrada A4 per l'attaccante Douglas Costa. I dettagli
04 febbraio 2019 16:07
Di Francesco: "Nessuna frase razzista a Douglas, devo morire adesso se l'ho detta. Quello che è successo..."
21 settembre 2018 23:10
DOUGLAS COSTA E BORJA VALERO: LA LEGGE (NON) E' UGUALE PER TUTTI. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
18 settembre 2018 23:46
Quattro giornate di squalifica per Douglas Costa, ecco le motivazioni del giudice sportivo
18 settembre 2018 18:53
(FOTO), Follia Douglas Costa: sputo a Di Francesco ed espulso grazie al VAR. Il giocatore in precedenza...
16 settembre 2018 17:24
Coppa Italia chiusa, raddoppio Juventus con Douglas Costa. Milan-Juventus 0-2
09 maggio 2018 22:09
Pruzzo bacchetta Bernardeschi: "Quando vieni pagato quei soldi hai l'obbligo di fare la differenza"
13 settembre 2017 12:26
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