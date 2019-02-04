Juventus, incidente in autostrada A4 per l'attaccante Douglas Costa. I dettagli

Il giocatore brasiliano della Juventus Douglas Costa, 28 anni, è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto questa mattina, lunedì 4 febbraio, intorno alle 11,15 lungo la corsia per Torino de...

Il giocatore brasiliano della Juventus Douglas Costa, 28 anni, è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto questa mattina, lunedì 4 febbraio, intorno alle 11,15 lungo la corsia per Torino dell’autostrada A4 nel comune di Santhià (Vercelli).

Fortunatamente l’ala brasiliana non ha riportato ferite. Era al volante della Jeep Cherokee. Ha avuto bisogno di cure, invece, un uomo di 47 anni al volante di una Fiat Punto, trasportato in codice giallo all’ospedale di Biella.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia stradale di Novara Est.

Fonte: La Stampa