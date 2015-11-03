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Notizie Autostrada Fiorentina

Tifosi viola trovano Commisso nel bagno dell'autogrill, cori e tanto affetto per il patron della Fiorentina

15 gennaio 2023 20:38

La decisione: "Trasferte vietate per tutti i tifosi di Roma e Napoli per i prossimi 2 mesi in serie A"

14 gennaio 2023 15:00

"Ha fatto più rumore lite tra tifoso viola e Spalletti che la guerriglia in autostrada tra Napoli e Roma"

14 gennaio 2023 13:17

"150 del Napoli negli scontri, le hanno date ai romanisti. Accoltellato uno, spaccato gambe e braccia"

10 gennaio 2023 13:32

Testimonianza di chi era bloccato in autostrada per gli scontri: "Scesi dall'auto per capire, sono imbecilli"

08 gennaio 2023 20:23

Scontri tra tifosi del Napoli e quelli della Roma nell'autogrill dove è morto Sandri. Autostrada bloccata

08 gennaio 2023 15:11

Juventus, incidente in autostrada A4 per l'attaccante Douglas Costa. I dettagli

04 febbraio 2019 16:07

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