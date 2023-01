Testimonianza di chi era bloccato in autostrada per gli scontri: “Scesi dall’auto per capire, sono imbecilli”

Scontri tra ultras del Napoli e della Roma nei pressi dell’Autostrada del Sole tra Monte San Savino e Arezzo, che ha portato al blocco del traffico di quella precisa tratta. In merito alla situazione TMW Radio ha raccolto la testimonianza di Enrico, tifoso presente in quel tratto di strada bloccato.

Enrico che cos’è successo?

“Siamo bloccati qui in mezzo alla strada, c’è una fila molto lunga a causa di questi scontri tra ultras del Napoli e della Roma. Sono in mezzo a tantissime persone che sono scese dalle loro macchine per capire un attimo la situazione”.

Vi hanno fatto sapere qualcosa in merito?

“Non ci hanno dato ulteriori dettagli, semplicemente abbiamo saputo di questi scontri che non ci permettono di procedere oltre. Però fortunatamente non sembrano esserci feriti gravi. L’unica cosa che sappiamo è che per colpa dei soliti imbecilli non possiamo muoverci. Io mi ritrovo lontano dalla zona degli scontri ma sembra non ci siano disordini maggiori. Io stavo andando verso Milano per poter vedere la partita del Napoli, ma ad ora il navigatore mi dice che l’orario previsto d’arrivo è alle 19. Spero di fare in tempo”

Gli autisti insieme a te sono preoccupati?

“Nessuno è agitato fortunatamente, stanno solamente aspettando che la circolazione possa riprendere subito. È una situazione fastidiosa”. Lo riporta TMW

