Italiano su Nico Gonzalez: “Mi ha detto che aveva 20 minuti. Ci diciamo le cose in faccia, chiedete a lui”

Vincenzo Italiano ha parlato di Nico Gonzalez in conferenza stampa, queste le sue parole:

Nico ci è rimasto malissimo per il fatto di non essere andato al mondiale, è tornato infortunato, ha lavorato per recuperare, adesso il problema è risolto. Ha fatto solo due allenamenti, mi ha detto che non aveva più di 20 minuti, con i ragazzi io ho un rapporto schietto, chiedete a lui che rapporto ha con me come potete chiedere a tutti gli altri ragazzi, sono sincero con tutti, ci diciamo le cose in faccia senza nasconderci a quattr’occhi”

