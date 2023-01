Italiano: “Concreti e solidi in difesa. Mi gridavano di mettere Amrabat ma non gioca perchè sta male”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Sassuolo, queste le sue parole:

“Oggi siamo stati concreti soprattutto nel secondo tempo dove abbiamo concesso al Sassuolo solo il tiro del rigore, rispetto al Monza abbiamo concesso di meno, ho visto grande voglia di vincere, dovevamo vincere a tutti i costi perchè vogliamo risalire la classifica, ho messo dentro tutti gli attaccanti e i giocatori offensivi.

Ho visto grande solidità dietro, siamo stati bravi ad arginare Berardi e Laurientè, tanti pause nel corso della partita, 9 minuti di recupero sono stati tanti e noi siamo stati bravi a mantenere il risultato con lucidità come spesso non avevamo fatto per bene.

Amrabat ha terminato il mondiale con infiltrazione, si porta dietro qualche problemino, ha fatto 4 allenamenti, non ha i 90 minuti ed a questo punto meglio non rischiare, non gioca solo per una questione fisica, Jovic ha preso una botta in allenamento, Mandragora è recuperabile. Nel mezzo siamo bene numericamente, abbiamo Bianco, Castrovilli, Amrabat, Duncan, Bonaventura. Bianco sta prendendo convinzione e sta mettendo qualità

Nico ci è rimasto malissimo per il fatto di non essere andato al mondiale, è tornato infortunato, ha lavorato, adesso il problema è risolto, mi ha detto che non aveva più di 20 minuti, con i ragazzi io ho un rapporto schietto, chiedete a lui che rapporto ha con me, potete chiedere a tutti i ragazzi, sono sincero con tutti, ci diciamo le cose in faccia. La gente mi urlava dalla tribuna di mettere in campo Amrabat ma lui non sta bene”

