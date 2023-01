“Ha fatto più rumore lite tra tifoso viola e Spalletti che la guerriglia in autostrada tra Napoli e Roma”

Questo quanto scrive Benedetto Ferrara su La Nazione riguardo le polemiche post Fiorentina-Napoli con Spalletti molto arrabbiato contro qualche tifoso viola:

“Fa un po’ arrabbiare il fatto che la lite tra un tifoso viola e Spalletti abbia avuto a suo tempo un peso mediatico non molto distante dalla guerriglia in autostrada tra bande del Napoli e bande della Roma. Firenze qui, Firenze là e poi ci si rende conto di una situazione critica tra l’altro nata tra le due fazioni proprio prima di quella maledetta finale di Coppa Italia a Roma. Chiedete ai tifosi viola che partirono in pullman sognando una coppa cosa fu quel viaggio. Oltre al dramma di un tifoso napoletano che perse la vita c’è da ricordare che quel giorno folle uccise il calcio e prese a schiaffi chi lo ama.”

