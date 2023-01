La Nazione: “Entourage di Nico Gonzalez nega offerte e trattative. Per la Fiorentina è incedibile”

Tanti rumors su Nico Gonzalez negli ultimi giorni, questo quanto scrive La Nazione sulla vicenda:

L’obiettivo di Vincenzo Italiano è quello di alzare la condizione ed il minutaggio di Nico Gonzalez in allenamento. L’esterno argentino da qualche giorno è però balzato anche al centro della giostra del calciomercato. Il tecnico ne avrebbe fatto volentieri a meno, ma sa benissimo che il mese di gennaio è così. La Fiorentina continua a giurare di non aver ricevuto nessuna offerta ufficiale dal Leicester per il calciatore. La proposta di quasi 35 milioni di euro di cui si parla non è stata recapitata formalmente. Siamo ancora nel campo degli intermediari. Delle possibilità da vagliare. Anche perché pure l’entourage del calciatore giura di non avere niente sul tavolo. Per la serie, qualcosa si è sicuramente mosso, ma non è stato sufficiente (ad oggi) per far traballare la Fiorentina. La posizione degli uomini di Commisso è chiara: il calciatore è incedibile, il club lo ha atteso dopo l’infortunio e ci punta fortemente in vista della seconda parte della stagione. Lo ha confermato ieri sera Joe Barone a margine della presentazione del I° Memorial Davide Astori: «Nico ed Amrabat sono due giocatori della Fiorentina, sono contento dell’interesse delle altre squadre ma ad oggi non è facile portarceli via».

Va da sé che il mercato in entrata nel ruolo degli esterni offensivi sia (quasi) tutto legato al discorso Gonzalez. Da Brekalo a Boga, prima bisognerà capire quel che accadrà con l’esterno argentino. Anche perché Brekalo andrebbe pagato al Wolfsburg (ed il 1° febbraio potrà firmare con chi vuole da svincolato) e per Boga l’Atalanta non prende in considerazione situazioni di prestito. Sullo sfondo anche la candidatura di Orsolini, un calciatore già trattato dalla Fiorentina in passato e che continua a piacere anche per la sua duttilità visto che può giocare anche un po’ più dentro al campo.

