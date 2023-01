Corriere fiorentino scrive: “Fiorentina non ha ancora ricevuto l’offerta Leicester per Nico Gonzalez”

Secondo quanto riportato dal Corriere fiorentino questa mattina, non sarebbe ancora arrivata l’offerta del Leicester per Nico Gonzalez alla Fiorentina. Sebbene ci sia l’accordo economico tra la società inglese e il calciatore sulla base di 4 milioni di euro a stagione per 5 anni. La proposta del Leicester dovrebbe essere intorno ai 34 milioni di euro e quando arriverà sarà Rocco Commisso a prendere una decisione.

LE PAROLE DI BARONE SU NICO GONZALEZ E AMRABAT