Anche Douglas Costa ha lasciato Torino per rientrare a casa e trascorrere con la famiglia questi giorni di emergenza per il Coronavirus. L’esterno è volato ieri alla volta del Brasile, con un volo diretto da Roma a Rio de Janeiro, dopo aver avuto esito negativo al test tampone. Dopo una settimana esatta di isolamento volontario, dunque, anche per lui rientro in patria.

Tuttomercatoweb.com