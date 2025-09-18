Douglas Costa nei guai: l'ex Juve condannato all'arresto per mancato versamento del mantenimento

L'ex giocatore della Juventus di nuovo nei guai con la legge brasiliana per il mancato versamento del mantenimento.

Come riporta ANSA, il tribunale di Porto Alegre ha sentenziato l'arresto per Douglas Costa. L'ex giocatore della Juventus è stato ritenuto colpevole di non aver versato assegni di mantenimento per un totale di 93 mila dollari. Secondo la sentenza, il giocatore deve essere detenuto per 30 giorni e poi tenuto in arresto per 2 anni:, una misura applicabile da qualsiasi autorità giudiziaria in qualsiasi momento. Ieri il club Sydney FC, in cui l'esterno brasiliano giocava, ha comunicato la rescissione contrattuale di comune accordo col giocatore per "manifesti problemi personali". Douglas Costa non è nuovo a certi problemi, dato che lo stesso provvedimento era già stato preso contro di lui nel 2023 per mancato versamento di alimenti.