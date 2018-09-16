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(FOTO), Follia Douglas Costa: sputo a Di Francesco ed espulso grazie al VAR. Il giocatore in precedenza...

Nei minuti finali tra Juventus e Sassuolo, gara terminata 2-1 grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo, fa molto discutere il comportamento di Douglas Costa, che prima da una gomitata, poi un testa-...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 settembre 2018 17:24
(FOTO), Follia Douglas Costa: sputo a Di Francesco ed espulso grazie al VAR. Il giocatore in precedenza... -
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Nei minuti finali tra Juventus e Sassuolo, gara terminata 2-1 grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo, fa molto discutere il comportamento di Douglas Costa, che prima da una gomitata, poi un testa-testa, poi sputa a Di Francesco. L’arbitro in questione, Chiffi di Padova ha espulso il giocatore dopo essersi consultato con il Var poiché lo sputo era sfuggito al direttore di gara che, in precedenza aveva punito il brasiliano solo con un giallo. In settimana sapremo quante giornate di squalifica spetteranno a Costa. Questa la foto:

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