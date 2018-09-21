Di Francesco: "Nessuna frase razzista a Douglas, devo morire adesso se l'ho detta. Quello che è successo..."

L'attaccante del Sassuolo Federico Di Francesco ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo sull'Empoli:"Mi ero ripromesso di non parlare più di quell'episodio. Mi è spiaciuto molto il fatto...

L'attaccante del Sassuolo Federico Di Francesco ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo sull'Empoli:

"Mi ero ripromesso di non parlare più di quell'episodio. Mi è spiaciuto molto il fatto che sui social sono girate delle frasi false. Mi è spiaciuto perché attaccavano la mia persona, sono frasi che sono state lontane dai miei insegnamenti. Ho cercato di estraniarmi da queste cose in settimana. Devo ringraziare il mister, la mia famiglia e i miei compagni. Non ho bisogno di farmi pubblicità su queste cose, voglio solo rispondere sul campo, lavorare e lasciare indietro questo capitolo che non è una cosa bella ma è capitata".

Cosa hai detto a Douglas Costa?

"Preferirei non parlarne. Sono cose di campo. In campo non è che io discuto con una persona dicendogli: 'Scusa signor Costa'. E' normale che ci sia una parolaccia, lui può dire una cosa a me, io una cosa a lui. Devo morire oggi se ho detto una frase razzista. Io non ho detto una cosa del genere, ne ho già parlato e non ne voglio più parlare per il resto della mia carriera".

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