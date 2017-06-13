Douglas Costa ha trovato l'accordo con la Juventus, Bernardeschi sempre piu lontano dai bianconeri
La Juventus adesso sembra vicinissima all'esterno del Bayern Monaco con Bernardeschi sempre più lontano. Si chiude la possibilità bianconera?
Douglas Costa: sì alla Juventus. Un sì arrivato attraverso l’agente nell'incontro di oggi con i dirigenti bianconeri. Ingaggio che sarebbe intorno ai 6 milioni di euro, anche se manca l’accordo col Bayern Monaco. Tra questo fine settimana e l'inizio della prossima, ci saranno contatti diretti Juve-Bayern: cifra richiesta 50 milioni di euro, con i bianconeri che probabilmente partiranno da 40. I buoni rapporti tra le due società, quindi, potrebbero favorire il buon esito della trattativa. Con il sì di Douglas Costa, primo nome per la fascia della Juventus 201/2018. Con Bernardeschi sullo sfondo, più distante nelle idee bianconere.
GianlucadiMarzio.it