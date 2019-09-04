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Maurizio Sarri torna in campo alla Continassa a dirigere l'allenamento dei bianconeri. Assenti

Maurizio Sarri per la prima in campo, oggi alla Continassa: il tecnico è tornato dopo la polmonite che l'ha colpito a metà agosto, ha "diretto parzialmente" l'allenamento della Juventus, dopo i tre gi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 settembre 2019 22:11
Maurizio Sarri torna in campo alla Continassa a dirigere l'allenamento dei bianconeri. Assenti -
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Maurizio Sarri per la prima in campo, oggi alla Continassa: il tecnico è tornato dopo la polmonite che l'ha colpito a metà agosto, ha "diretto parzialmente" l'allenamento della Juventus, dopo i tre giorni di riposo concessi dal tecnico. Higuain e Douglas Costa erano assenti perchè hanno usufruito di due giorni in più di riposo dalla società bianconera. L'attaccante argentino e l'esterno brasiliano rientreranno allo Juventus Training Center venerdì.

Fonte: Ansa

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