Maurizio Sarri torna in campo alla Continassa a dirigere l'allenamento dei bianconeri. Assenti

Maurizio Sarri per la prima in campo, oggi alla Continassa: il tecnico è tornato dopo la polmonite che l'ha colpito a metà agosto, ha "diretto parzialmente" l'allenamento della Juventus, dopo i tre gi...

Maurizio Sarri per la prima in campo, oggi alla Continassa: il tecnico è tornato dopo la polmonite che l'ha colpito a metà agosto, ha "diretto parzialmente" l'allenamento della Juventus, dopo i tre giorni di riposo concessi dal tecnico. Higuain e Douglas Costa erano assenti perchè hanno usufruito di due giorni in più di riposo dalla società bianconera. L'attaccante argentino e l'esterno brasiliano rientreranno allo Juventus Training Center venerdì.

Fonte: Ansa