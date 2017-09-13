Pruzzo bacchetta Bernardeschi: "Quando vieni pagato quei soldi hai l'obbligo di fare la differenza"

Roberto Pruzzo, ex attaccante di Roma, Genoa e Fiorentina, ha analizzato il peso specifico della sconfitta di Barcellona (3-0) e tutte le scorie con cui la Juventus dovrà fare i conti. Pruzzo si è sof...

Roberto Pruzzo, ex attaccante di Roma, Genoa e Fiorentina, ha analizzato il peso specifico della sconfitta di Barcellona (3-0) e tutte le scorie con cui la Juventus dovrà fare i conti. Pruzzo si è soffermato anche sul mercato bianconero e sui grandi acquisti che, per il momento, hanno steccato: "Si deve discutere il reale valore della campagna acquisti della Juventus, secondo me. Lichtsteiner perché non è stato inserito in lista, per esempio? Mandzukic abbiamo sempre detto che è sacrificato da esterno. Sono stati presi due giocatori per 80 milioni come Douglas Costa e Bernardeschi, dovrebbero fare la differenza. Sinceramente non mi aspettavo una squadra sperimentale da parte di Allegri ieri sera. Anche in una situazione di emergenza, io mi aspetto qualcosa di più, qualcosa di diverso dalla Juventus". Lo riporta Radio Radio...