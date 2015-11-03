Notizie Sconfitta Fiorentina

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Undici punti persi da situazioni di vantaggio e la Fiorentina esce da San Siro miseramente ultima

20 ottobre 2025 09:18

Basile: "Se lanci l'anno di transizione è come dire ai ragazzi: per un anno niente compiti e interrogazioni"

30 novembre 2019 23:15

Fiorentina presa a cannonau: Una lezione di calcio che fa rima con umiliazione

11 novembre 2019 12:02

Linari: ''Dispiace molto per il risultato. Resistito il primo tempo, poi siamo crollate contro una delle squadre più forti d'Europa''

08 novembre 2017 20:56

Jacobelli: "Viola, passo falso ci può stare in un processo di crescita. Bene il Crotone, tre punti importantissimi..."

30 ottobre 2017 13:46

Montella: "Mai stati in partita oggi, siamo tutti colpevoli. Dobbiamo crescere alla svelta..."

24 settembre 2017 19:11

ACF Women, il Brescia affonda la Fiorentina per 4-1. La supercoppa va alle lombarde

23 settembre 2017 19:12

Pruzzo bacchetta Bernardeschi: "Quando vieni pagato quei soldi hai l'obbligo di fare la differenza"

13 settembre 2017 12:26

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