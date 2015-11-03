Notizie Sconfitta Fiorentina

Undici punti persi da situazioni di vantaggio e la Fiorentina esce da San Siro miseramente ultima
20 ottobre 2025 09:18
Basile: "Se lanci l'anno di transizione è come dire ai ragazzi: per un anno niente compiti e interrogazioni"
30 novembre 2019 23:15
Fiorentina presa a cannonau: Una lezione di calcio che fa rima con umiliazione
11 novembre 2019 12:02
Linari: ''Dispiace molto per il risultato. Resistito il primo tempo, poi siamo crollate contro una delle squadre più forti d'Europa''
08 novembre 2017 20:56
Jacobelli: "Viola, passo falso ci può stare in un processo di crescita. Bene il Crotone, tre punti importantissimi..."
30 ottobre 2017 13:46
Montella: "Mai stati in partita oggi, siamo tutti colpevoli. Dobbiamo crescere alla svelta..."
24 settembre 2017 19:11
ACF Women, il Brescia affonda la Fiorentina per 4-1. La supercoppa va alle lombarde
23 settembre 2017 19:12
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