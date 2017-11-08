Linari: ''Dispiace molto per il risultato. Resistito il primo tempo, poi siamo crollate contro una delle squadre più forti d'Europa''

Il difensore della Fiorentina Women's Elena Linari ha parlato a violachannel.tv dopo la sconfitta col Wolfsburg: "Sapevamo che sarebbe stata difficile visto che loro sono tra le squadre più forti d'E...

Il difensore della Fiorentina Women's Elena Linari ha parlato a violachannel.tv dopo la sconfitta col Wolfsburg: "Sapevamo che sarebbe stata difficile visto che loro sono tra le squadre più forti d'Europa. Nel primo tempo siamo riuscite a resistere e a pareggiare ed è stato un grande risultato. Nel secondo tempo ci hanno schiacciato, dopo il primo gol siamo un po' crollate. Dispiace molto per il risultato".