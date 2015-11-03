Labaro Viola

Notizie Linari Fiorentina

Mattia Martini, il manager più ambito nel calcio femminile col viola nel cuore

15 settembre 2020 13:24

Guagni, dopo il Real Madrid ora ci prova l'Atletico. Ma la Fiorentina continua a fare muro

26 maggio 2020 20:19

Linari: "In Spagna hanno capito tardi la situazione. Oggi c'è consapevolezza. Gli operai sono tornati.."

13 aprile 2020 17:15

Linari: "Viola-Milan? Ho il cuore viola ma occhio a Ibra. Lo spagnolo? Come Pieraccioni.."

18 febbraio 2020 20:00

Linari: "Il mio gol di oggi è tutto per la mia compagna e DA13. La serie A ora ha valore.."

08 novembre 2019 22:35

Linari: "Non mi perdo una partita della Fiorentina. E che emozione l'incontro con Astori..."

24 settembre 2018 15:42

Linari: "Me ne vado con Firenze nel cuore. Non è un addio ma un arrivederci"

17 giugno 2018 14:52

Dalla Spagna: Elena Linari saluta la Fiorentina Women's, nel suo futuro c'è l'Atletico Madrid

05 giugno 2018 12:22

Linari su Instagram: "Onoriamo questa maglia e gli scudetti cuciti sul petto"

16 dicembre 2017 13:10

Linari: ''Dispiace molto per il risultato. Resistito il primo tempo, poi siamo crollate contro una delle squadre più forti d'Europa''

08 novembre 2017 20:56

Anche Elena Linari tra le eccellenze italiane: il difensore viola si aggiudica l'Italian Values Award

18 ottobre 2017 16:57

LINARI: "GIOIA INFINITA. ECCO COSA CI HA DETTO ADV DOPO IL TRIONFO. E IL NOSTRO FUTURO..."

12 maggio 2017 10:47

Linari: "Ho sempre tifato per la Fiorentina, vincere qui sarebbe un'emozione unica"

27 aprile 2017 23:20

Linari: "Mio nonno mi portava al Franchi, sarebbe un sogno poterci giocare la sfida scudetto"

20 aprile 2017 13:35

La Linari si confessa: "Io cuore viola, tornata a casa. Vogliamo il tricolore, Firenze da brividi. E sulla Panico..."

13 aprile 2017 19:56

ACF, Tata e Linari per la campagna contro la violenza sulle donne

21 novembre 2016 14:19

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