Notizie Linari Fiorentina

Mattia Martini, il manager più ambito nel calcio femminile col viola nel cuore
15 settembre 2020 13:24
Guagni, dopo il Real Madrid ora ci prova l'Atletico. Ma la Fiorentina continua a fare muro
26 maggio 2020 20:19
Linari: "In Spagna hanno capito tardi la situazione. Oggi c'è consapevolezza. Gli operai sono tornati.."
13 aprile 2020 17:15
Linari: "Viola-Milan? Ho il cuore viola ma occhio a Ibra. Lo spagnolo? Come Pieraccioni.."
18 febbraio 2020 20:00
Linari: "Il mio gol di oggi è tutto per la mia compagna e DA13. La serie A ora ha valore.."
08 novembre 2019 22:35
Linari: "Non mi perdo una partita della Fiorentina. E che emozione l'incontro con Astori..."
24 settembre 2018 15:42
Linari: "Me ne vado con Firenze nel cuore. Non è un addio ma un arrivederci"
17 giugno 2018 14:52
Dalla Spagna: Elena Linari saluta la Fiorentina Women's, nel suo futuro c'è l'Atletico Madrid
05 giugno 2018 12:22
Linari su Instagram: "Onoriamo questa maglia e gli scudetti cuciti sul petto"
16 dicembre 2017 13:10
Linari: ''Dispiace molto per il risultato. Resistito il primo tempo, poi siamo crollate contro una delle squadre più forti d'Europa''
08 novembre 2017 20:56
Anche Elena Linari tra le eccellenze italiane: il difensore viola si aggiudica l'Italian Values Award
18 ottobre 2017 16:57
LINARI: "GIOIA INFINITA. ECCO COSA CI HA DETTO ADV DOPO IL TRIONFO. E IL NOSTRO FUTURO..."
12 maggio 2017 10:47
Linari: "Ho sempre tifato per la Fiorentina, vincere qui sarebbe un'emozione unica"
27 aprile 2017 23:20
Linari: "Mio nonno mi portava al Franchi, sarebbe un sogno poterci giocare la sfida scudetto"
20 aprile 2017 13:35
La Linari si confessa: "Io cuore viola, tornata a casa. Vogliamo il tricolore, Firenze da brividi. E sulla Panico..."
13 aprile 2017 19:56
ACF, Tata e Linari per la campagna contro la violenza sulle donne
21 novembre 2016 14:19
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