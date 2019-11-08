Linari: "Il mio gol di oggi è tutto per la mia compagna e DA13. La serie A ora ha valore.."

Il difensore dell’Italia femminile Elena Linari ha parlato dopo la gara contro la Georgia del suo primo gol in azzurro dedicato a due persone speciali: “Questa vittoria qme il gol sono tutti per la mi...

Il difensore dell’Italia femminile Elena Linari ha parlato dopo la gara contro la Georgia del suo primo gol in azzurro dedicato a due persone speciali: “Questa vittoria qme il gol sono tutti per la mia fidanzata e inoltre, essendo legatissima a Firenze, un pensiero partocolare è per Davide Astori che porto sempre nel cuore. Da tempo volevo dedicargli un gol - continua Linari ai microfoni della Rai - Serviva vincere e segnare tanto, ci serviva. Fra quattro giorni torneremo in campo e dovremo proseguire su questa strada cercando sempre di realizzare il maggior numero di reti. Serie A? Noi che giochiamo nella Liga cominciamo a sentire sempre maggiore interessw, vedo sempre più pubblico alle partite e questo è bellissimo. I Mondiali sono stati importantissimi per la nostra visibilità, ora bisogna continuare a lavorare“.