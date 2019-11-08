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Linari: "Il mio gol di oggi è tutto per la mia compagna e DA13. La serie A ora ha valore.."

Il difensore dell’Italia femminile Elena Linari ha parlato dopo la gara contro la Georgia del suo primo gol in azzurro dedicato a due persone speciali: “Questa vittoria qme il gol sono tutti per la mi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 novembre 2019 22:35
Linari: "Il mio gol di oggi è tutto per la mia compagna e DA13. La serie A ora ha valore.." -
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Il difensore dell’Italia femminile Elena Linari ha parlato dopo la gara contro la Georgia del suo primo gol in azzurro dedicato a due persone speciali: “Questa vittoria qme il gol sono tutti per la mia fidanzata e inoltre, essendo legatissima a Firenze, un pensiero partocolare è per Davide Astori che porto sempre nel cuore. Da tempo volevo dedicargli un gol - continua Linari ai microfoni della Rai - Serviva vincere e segnare tanto, ci serviva. Fra quattro giorni torneremo in campo e dovremo proseguire su questa strada cercando sempre di realizzare il maggior numero di reti. Serie A? Noi che giochiamo nella Liga cominciamo a sentire sempre maggiore interessw, vedo sempre più pubblico alle partite e questo è bellissimo. I Mondiali sono stati importantissimi per la nostra visibilità, ora bisogna continuare a lavorare“.

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