Linari: "Me ne vado con Firenze nel cuore. Non è un addio ma un arrivederci"

La Linari ha parlato dopo la qualificazione in Champions League della Fiorentina Women's: "Questa stagione sembrava infinita: avevo già vissuto tante volte l'ultima con la Fiorentina. Do questa notizi...

La Linari ha parlato dopo la qualificazione in Champions League della Fiorentina Women's: "Questa stagione sembrava infinita: avevo già vissuto tante volte l'ultima con la Fiorentina. Do questa notizia ai tifosi: la mia avventura a Firenze finisce qua. Non è stata una scelta facile perché è la squadra della mia città e per cui tifo. Ma ci tenevamo a chiudere bene la stagione e l'abbiamo fatto, vincendo la coppa e riportando la Fiorentina in Champions. Sono contenta di aver portato la vittoria alla mia squadra con una doppietta. Non potevo immaginare di chiudere in questo modo la stagione, segnando due gol decisivi. Ciò mi segna nel profondo e mi fa capire quanto attaccamento ho a questa maglia e quanto non molliamo fino alla fine. Ora la Fiorentina va meritatamente in Champions. Decisione di cambiare? Non è perché non mi trovi bene a Firenze. La scelta è stata fatta a tempo debito: per l'età che ho vorrei un'esperienza all'estero, e la farò per crescere e migliorarmi. Ma questo non significa che non possa tornare, ci siamo lasciati con il sorriso sulle labbra ed una grande prospettiva. Spero di tornare trovando una squadra più forte. Sarebbe beffardo sfidare le ragazze da avversarie, sarebbe una sfida dalle emozioni contrastanti ma se fosse così andrebbe accettata. Dovrò comunque mettere da parte il cuore".