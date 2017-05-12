LINARI: "GIOIA INFINITA. ECCO COSA CI HA DETTO ADV DOPO IL TRIONFO. E IL NOSTRO FUTURO..."

Adesso vogliamo vincere anche la Coppa Italia. La gente ci invita nei locali per festeggiare.." così Elena Linari in esclusiva ci racconta la festa tricolore

Abbiamo sentito in esclusiva il difensore della Fiorentina Women's Elena Linari, grande protagonista della fantastica vittoria del campionato della squadra viola

La Fiorentina femminile ha fatto gioire tutta Firenze e il popolo viola, state ancora festeggiando?

"Abbiamo vissuto un sogno e stiamo vivendo con grande soddisfazione tutto questo. La gente ci ringrazia e i locali ci invitano per festeggiare insieme. Stiamo vivendo la vittoria con grande entusiasmo, non sappiamo se nel futuro tutto questo possa ricapitare quindi ce lo stiamo godendo tutto. Quel giorno in campo siamo rimasti più di un ora. È stata una grandissima emoziome ..."

Adesso c'è l'ultima partita di campionato e una Coppa Italia da conquistare

"Esattamente, il mister ci ha tenuto a ribadirlo, va bene festeggiare e godersi ancora la vittoria ma abbiamo l'ultima partita di campionato a Roma e non dobbiamo rischiare figuracce. E poi c'è anche la possibilità della Coppa Italia"

Cosa vi ha detto il giorno del tricolore il presidente della Fiorentina Andrea Della Valle?

"Ci ha ringraziato per quanto fatto e ha detto che è molto orgoglioso di noi e del nostro gruppo. La nostra vittoria gli ha dato molto entusiasmo"

Sì parla già di futuro? Qual'è la situazione?

"La maggior parte di noi ha un contratto annuale, è una scelta solita di noi calciatrici. Aspetto di parlare con la società, vorrei farlo subito per programmare il futuro insieme, credo che a fine stagione ci sarà tempo e modo per farlo"

Flavio Ognissanti