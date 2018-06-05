Dalla Spagna: Elena Linari saluta la Fiorentina Women's, nel suo futuro c'è l'Atletico Madrid

Il calciomercato sta entrando nel vivo e, oltre alla prima squadra, coinvolge anche la formazione femminile. Infatti, stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, pare che una delle stelle della Fior...

A cura di Redazione Labaroviola 05 giugno 2018 12:22

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