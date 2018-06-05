Dalla Spagna: Elena Linari saluta la Fiorentina Women's, nel suo futuro c'è l'Atletico Madrid
Il calciomercato sta entrando nel vivo e, oltre alla prima squadra, coinvolge anche la formazione femminile. Infatti, stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, pare che una delle stelle della Fior...
A cura di Redazione Labaroviola
05 giugno 2018 12:22
Il calciomercato sta entrando nel vivo e, oltre alla prima squadra, coinvolge anche la formazione femminile. Infatti, stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, pare che una delle stelle della Fiorentina Women's sia finita nel mirino dell'Atletico Madrid.
Elena Linari, difensore classe '94 delle viola e della Nazionale italiana, sarebbe infatti pronta a trasferirsi in Spagna... Per la precisione all'Atletico Madrid, dove prenderebbe il posto di Pereira (destinata al Barcellona).