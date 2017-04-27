Linari: "Ho sempre tifato per la Fiorentina, vincere qui sarebbe un'emozione unica"

Ora penso solo alla Fiorentina e poi verrà l'Europeo, solo così posso continuare a crescere

Elena Linari, difensore della Fiorentina Women's e della nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni a studioassist.eu: "Scudetto già questo weekend? Con una combinazione di risultati potrebbe essere così, ma dobbiamo pensare solo a noi. Affrontiamo il Cuneo che è una squadra da non sottovalutare e poi noi dobbiamo riscattare la prestazione non all'altezza di sabato. Vogliamo dimostrare quanto valiamo. Agli altri risultati penseremo a fine gara".

Prosegue commentando la sua esperienza a Firenze ed il suo passato a Brescia: "La Fiorentina è la squadra per cui ho sempre tifato. Vincere qui ha un'emozione diversa, senza nulla togliere al Brescia che è la squadra con cui ho fatto il triplete, dove sono cresciuta e che mi ha dato l'opportunità di giocare in Champions League. Con la Fiorentina, in un certo senso, sono ripartita da zero. Mi piacerebbe vincere uno scudetto con la squadra per cui tifo".

Spende alcune parole anche sul suo futuro: " Il futuro? Con la Fiorentina siamo in corsa per tanti trofei. La voglia non manca. Dobbiamo essere brave a gestirci e allo stesso tempo dare il massimo. Ora come ora penso solo alla Fiorentina, poi verrà l'Europeo. Sono questi i passi che mi possono fare crescere. Poi per il futuro vedremo. L'estero è un'opportunità che non scarterei per fare un'esperienza di vita e professionale, ma ripeto, ora penso solo alla Fiorentina".