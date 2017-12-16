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Linari su Instagram: "Onoriamo questa maglia e gli scudetti cuciti sul petto"

Elena Linari, calciatrice della Fiorentina Women's e della Nazionale italiana, ha caricato le sue compagne in vista dell'ultima partita della stagione che vedrà le ragazze di Fattori opposte all'Atala...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 dicembre 2017 13:10
Linari su Instagram: "Onoriamo questa maglia e gli scudetti cuciti sul petto" -
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Elena Linari, calciatrice della Fiorentina Women's e della Nazionale italiana, ha caricato le sue compagne in vista dell'ultima partita della stagione che vedrà le ragazze di Fattori opposte all'Atalanta. Questo il messaggio postato su Instagram: "Ultimi 90º del 2017...Onoriamo questa maglia e gli #Scudetticuciti sul petto!!! #FiorentinaAtalanta #ForzaViola".

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