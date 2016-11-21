ACF, Tata e Linari per la campagna contro la violenza sulle donne

Tata e Linari sponsor contro la violenza di genere. Il 25 novembre prossimo si celebra la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, ed anche ACF Fiorentina ha voluto manifestare la sua vicinan...

Tata e Linari sponsor contro la violenza di genere. Il 25 novembre prossimo si celebra la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, ed anche ACF Fiorentina ha voluto manifestare la sua vicinanza all'iniziativa, con un'immagine che ritrae il portiere Ciprian Tatarusanu e il difensore della squadra femminile Elena Linari intenti ad estrarre il cartellino rosso che condanna simili gesti, e lo slogan "Fuori la violenza".