Notizie Violenza Fiorentina

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15 maggio 2024 21:51

Calcio femminile, tifoso di casa entra in campo e sferra un pugno alla capitana ospite!

22 aprile 2024 21:32

Riconoscimento facciale negli stadi, tra dubbi e scetticismo è realtà concreta

24 febbraio 2024 22:21

Dopo la Beccaglia, un fotografo di Cosenza denuncia atti di bullismo per il suo aspetto fisico

06 dicembre 2021 14:27

ACF, Tata e Linari per la campagna contro la violenza sulle donne

21 novembre 2016 14:19

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