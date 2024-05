Ultras di Atalanta e Juventus si affrontano in viaggio verso Roma, panico in autostrada

Momenti di tensione sull’Autostrada A1 tra tifosi dell’Atalanta e della Juventus, in viaggio verso Roma per la finale di Coppa Italia all’Olimpico. Due gli episodi che si sono verificati in provincia di Firenze e Arezzo. Il primo è avvento nell’Autogrill Arno, in provincia di Firenze, dove i Viking juventini, scortati dai reparti mobili della polizia, si sono incrociati con un gruppo di tifosi dell’Atalanta e si sono reciprocamente insultati. Il secondo episodio è avvenuto nell’area di sosta San Giovanni dove alcune macchine dei Viking hanno incrociato altre auto con a bordo tifosi dell’Atalanta. I due gruppi si sono lanciati sassi e qualche fumogeno. I tifosi erano scortati dalla Digos. Nessuno è rimasto ferito.

I problemi maggiori, secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, si sono registrati nel territorio del comune di San Giovanni Valdarno. Le auto e i minivan dei tifosi dell’Atalanta si sono incrociati in un’area di parcheggio con tifosi bianconeri provenienti da Milano. Un centinaio circa le persone coinvolte. Ne è nata una scazzottata, con lancio anche di oggetti e sassi, terminata all’arrivo della polizia. Alla vista della pattuglia, impegnata nei servizi di controllo, i sostenitori delle due squadre sono scappati lasciando per terra i segni degli scontri (bottiglie e lattine). Sono in corso le indagini per ricostruire con esattezza l’accaduto. Negli scontri sarebbero coinvolti anche ultras dell’Eintracht Francoforte, legati ai tifosi dell’Atalanta da uno storico gemellaggio. Sono stati registrati alcuni rallentamenti del traffico nel tratto in cui si sono verificati gli scontri, ma in breve tempo è stata ripristinata la normale circolazione dei mezzi sull’autostrada.

Lo riporta ilgiornale.it

