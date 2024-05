Di Marzio ribadisce: “Italiano non è la prima scelta di De Laurentiis per la panchina del Napoli”

Un tema destinato ad essere discusso molto nelle prossime settimane. Come ben noto, Aurelio De Laurentiis sta cercando ormai da tempo l’allenatore giusto per la panchina del suo Napoli, dopo il flop di tutti e tre i mister che hanno seduto sulla panchina partenopea in questa stagione. Le voci rimbalzano ormai da giorni, se non settimane: per questo motivo, il celebre esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha delineato nuovamente sui propri profili social quella che, attualmente, è la situazione. Secondo il giornalista, le prime due scelte sono Gasperini e Conte, mentre Pioli e Italiano restano sullo sfondo, come alternative in caso il presidente De Laurentiis non dovesse chiudere con uno dei primi due sopracitati. Ecco il post su X:

.@sscnapoli, le prime due scelte per la panchina restano #Gasperini e #Conte. Poi a seguire #Pioli e #Italiano. Con l’ex #Tottenham prosegue la trattativa economica ma ancora non si è trovato un punto di incontro — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 15, 2024

LA FIORENTINA PENSA SOLO ALLA FINALE