Pradè non si sbilancia: “Futuro di Italiano? Adesso stiamo pensando solo alla finale di Conference League”

La Fiorentina si avvicina a grandi passi alla fase più calda di tutta la stagione. Con sole 3 partite di campionato da disputare e la finale di Conference League sullo sfondo, i Viola si trovano di fronte a due settimane decisamente infuocate. Lo sa bene anche Daniele Pradè, direttore sportivo della società gigliata, che oggi si trovava presso la sede del CONI al Foro Italico di Roma, dove è andata in scena l’assemblea di Lega Serie A. Al termine dell’assemblea, Pradè ha rilasciato una brevissima battuta all’inviato di TMW sul futuro di Italiano e della Fiorentina. Il ds ha preferito non sbilanciarsi, concentrando le sue poche parole non tanto sulla questione dell’allenatore, ma sulla partita contro l’Olympiacos, in cui la squadra viola si giocherà il trofeo europeo. Queste il suo intervento:

“Novità sul futuro di Italiano? Adesso si pensa solo alla finale. Sensazioni positive? Quelle sempre”. Lo riporta TMW.

