Notizie Ultras Fiorentina

Fiorentina-Betis, la Digos chiude il cerchio sugli scontri: identificati oltre 80 tifosi viola
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Petardo ad Audero, Inter a rischio trasferte: l’Osservatorio pensa al clamoroso stop generale
02 febbraio 2026 22:30
Scontri ultras in autostrada: dopo Fiorentina e Roma stop alle trasferte per Napoli e Lazio
28 gennaio 2026 23:03
Autostrada trasformata in campo di battaglia: scontri tra ultras fiorentini e romanisti sull’A1
18 gennaio 2026 18:05
Gol di Gosens, botti in curva: arrestato tifoso della Fiorentina coi petardi avanzati a Capodanno
08 gennaio 2026 22:51
Livorno al fianco dell’AEK: probabile presenza amaranto nel settore ospiti del Franchi
26 novembre 2025 23:00
Violenti scontri tra ultras prima di Pisa-Verona: si registrano alcuni feriti e danni alle auto parcheggiate
18 ottobre 2025 14:54
Scontri tra Ultrà di Fiorentina e Pisa: In Arrivo Decine di Daspo per i tifosi viola
30 settembre 2025 22:44
La Fiesole scrive: "Pradè, tutte le strade portano a Roma. Prendine una e vai a fan****"
03 giugno 2025 23:53
Sportmediaset: ultras Juve provocano quelli della Fiorentina, rissa sfiorata in autostrada
28 maggio 2025 15:27
Caos tra ultras della Fiorentina e del Betis: lancio di oggetti e petardi. Uno spagnolo a Careggi
09 maggio 2025 19:29
"Betis, Betis, vaffa!": durante l’allenamento degli spagnoli fuori dal Franchi si levano cori ostili
07 maggio 2025 23:31
Caos a Siviglia: scontri in città tra ultras di Betis e Fiorentina alla vigilia della semifinale
01 maggio 2025 08:50
Ultras del Parma: "Assurdo che la Fiorentina rispetti le norme in Europa e le aggiri in Italia"
10 aprile 2025 12:12
"Ultras Napoli: targhe coperte e sbarra alzata al casello, disordini e polemiche a Bologna"
09 aprile 2025 23:10
Condannati ad un totale di 25 anni 5 ultras della Juventus per associazione a delinquere ed estorsione
20 marzo 2025 11:15
I tifosi della Juve ci ripensano, striscione e cori per Vlahovic che segna e dedica il gol alla curva
17 dicembre 2024 23:08
La Curva Fiesole agli ultras del Milan: "Ultras no business. Le nostre infiltrazioni solo quelle dei gradoni"
06 ottobre 2024 21:33
Sentite Viviano: "Ho avuto rapporti con ultras pregiudicati. Dove sta scritto che non si può?"
02 ottobre 2024 22:31
Lotito blocca il Senato per due ore: "Non capite un c***o di calcio e finanza"
30 settembre 2024 23:13
Rissa furiosa tra i tifosi del Napoli nel loro settore a Firenze dopo il gol segnato da Kvaratskhelia
18 maggio 2024 17:38
Ultras di Atalanta e Juventus si affrontano in viaggio verso Roma, panico in autostrada
15 maggio 2024 21:51
Scontro tra ultras della Lazio e i giocatori, Immobile se la prende con un tifoso, loro cercano qualcuno
04 maggio 2024 20:42
Sono stati arrestati 4 tifosi della Salernitana per aver fatto l'agguato ai tifosi della Fiorentina
23 aprile 2024 21:43
Padre e figli aggrediti sotto casa a calci e cinghiate prima di Torino-Fiorentina
04 marzo 2024 22:45
Ultras, la pazienza ora è al limite. Cori e striscioni contro tutti ma nessun attacco ad Italiano
20 febbraio 2024 09:41
Repubblica: “Italiano non si spiega le critiche, è in linea con gli obiettivi fissati dalla società”
20 febbraio 2024 09:37
La Procura Federale indaga sul colloquio tra il Milan e gli ultras, è vietata dal regolamento: "Gogna"
14 maggio 2023 23:47
Forza Italia propone Fiorentina a Prato: "Solite cappellate per notorietà, no ai viola nella nostra città"
27 marzo 2023 14:45
Scontri tra ultras di Casertana e Paganese, il pullman dei tifosi scoppia in fiamme. Le immagini
22 gennaio 2023 17:29
L'ultima vergogna di casa Lazio, aggredito tifoso fuori lo stadio Olimpico perchè antifascista
21 gennaio 2022 13:41
Curva Fiesole ancora fuori: "O tutti o nessuno, nostro ideale non ammette distanziamento"
21 settembre 2021 19:27
Mancato rinnovo per andare alla Juventus? Ultras Milan chiedono a Donnarumma di non giocare
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Video, il discorso della Fiesole alla Fiorentina: "Nel calcio non contano solo i soldi, a fine anno decidete"
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Ultras Fiorentina ai campini, cori e striscione "O lottate da leoni o levatevi dai cog**oni"
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Sestini racconta l'aggressione ricevuta dagli ultras della Fiorentina
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Ultras Fiorentina spintonano giornalista, ora la denuncia. La ricostruzione
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Viola e butei, per sempre fradei. Storia di un gemellaggio indistruttibile
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01 maggio 2020 13:26
Pierò Pelù: "Ho detto di allontanarsi dalle frange estreme degli ultras e ho ricevuto minacce di morte da alcuni tifosi"
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Tifoso interista ucciso. E' morto investito da un van, negli scontri tra ultras prima di Inter-Napoli
27 dicembre 2018 11:08
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Paura al Colosseo: ultras Roma assaltano supporters del Chelsea. Dentro al pub con i bastoni, diversi feriti
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Inferno Inter, la società si schiera con gli ultrà, minacce e aggressione a Mauro Icardi
17 ottobre 2016 12:08
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