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Notizie Ultras Fiorentina

Fiorentina-Betis, la Digos chiude il cerchio sugli scontri: identificati oltre 80 tifosi viola

18 maggio 2026 22:27

Petardo ad Audero, Inter a rischio trasferte: l’Osservatorio pensa al clamoroso stop generale

02 febbraio 2026 22:30

Scontri ultras in autostrada: dopo Fiorentina e Roma stop alle trasferte per Napoli e Lazio

28 gennaio 2026 23:03

Autostrada trasformata in campo di battaglia: scontri tra ultras fiorentini e romanisti sull’A1

18 gennaio 2026 18:05

Gol di Gosens, botti in curva: arrestato tifoso della Fiorentina coi petardi avanzati a Capodanno

08 gennaio 2026 22:51

Livorno al fianco dell’AEK: probabile presenza amaranto nel settore ospiti del Franchi

26 novembre 2025 23:00

Violenti scontri tra ultras prima di Pisa-Verona: si registrano alcuni feriti e danni alle auto parcheggiate

18 ottobre 2025 14:54

Scontri tra Ultrà di Fiorentina e Pisa: In Arrivo Decine di Daspo per i tifosi viola

30 settembre 2025 22:44

La Fiesole scrive: "Pradè, tutte le strade portano a Roma. Prendine una e vai a fan****"

03 giugno 2025 23:53

Sportmediaset: ultras Juve provocano quelli della Fiorentina, rissa sfiorata in autostrada

28 maggio 2025 15:27

Caos tra ultras della Fiorentina e del Betis: lancio di oggetti e petardi. Uno spagnolo a Careggi

09 maggio 2025 19:29

"Betis, Betis, vaffa!": durante l’allenamento degli spagnoli fuori dal Franchi si levano cori ostili

07 maggio 2025 23:31

Caos a Siviglia: scontri in città tra ultras di Betis e Fiorentina alla vigilia della semifinale

01 maggio 2025 08:50

Ultras del Parma: "Assurdo che la Fiorentina rispetti le norme in Europa e le aggiri in Italia"

10 aprile 2025 12:12

"Ultras Napoli: targhe coperte e sbarra alzata al casello, disordini e polemiche a Bologna"

09 aprile 2025 23:10

Condannati ad un totale di 25 anni 5 ultras della Juventus per associazione a delinquere ed estorsione

20 marzo 2025 11:15

I tifosi della Juve ci ripensano, striscione e cori per Vlahovic che segna e dedica il gol alla curva

17 dicembre 2024 23:08

La Curva Fiesole agli ultras del Milan: "Ultras no business. Le nostre infiltrazioni solo quelle dei gradoni"

06 ottobre 2024 21:33

Sentite Viviano: "Ho avuto rapporti con ultras pregiudicati. Dove sta scritto che non si può?"

02 ottobre 2024 22:31

Lotito blocca il Senato per due ore: "Non capite un c***o di calcio e finanza"

30 settembre 2024 23:13

Rissa furiosa tra i tifosi del Napoli nel loro settore a Firenze dopo il gol segnato da Kvaratskhelia

18 maggio 2024 17:38

Ultras di Atalanta e Juventus si affrontano in viaggio verso Roma, panico in autostrada

15 maggio 2024 21:51

Scontro tra ultras della Lazio e i giocatori, Immobile se la prende con un tifoso, loro cercano qualcuno

04 maggio 2024 20:42

Sono stati arrestati 4 tifosi della Salernitana per aver fatto l'agguato ai tifosi della Fiorentina

23 aprile 2024 21:43

Padre e figli aggrediti sotto casa a calci e cinghiate prima di Torino-Fiorentina

04 marzo 2024 22:45

Ultras, la pazienza ora è al limite. Cori e striscioni contro tutti ma nessun attacco ad Italiano

20 febbraio 2024 09:41

Repubblica: “Italiano non si spiega le critiche, è in linea con gli obiettivi fissati dalla società”

20 febbraio 2024 09:37

La Procura Federale indaga sul colloquio tra il Milan e gli ultras, è vietata dal regolamento: "Gogna"

14 maggio 2023 23:47

Forza Italia propone Fiorentina a Prato: "Solite cappellate per notorietà, no ai viola nella nostra città"

27 marzo 2023 14:45

Scontri tra ultras di Casertana e Paganese, il pullman dei tifosi scoppia in fiamme. Le immagini

22 gennaio 2023 17:29

L'ultima vergogna di casa Lazio, aggredito tifoso fuori lo stadio Olimpico perchè antifascista

21 gennaio 2022 13:41

Curva Fiesole ancora fuori: "O tutti o nessuno, nostro ideale non ammette distanziamento"

21 settembre 2021 19:27

Mancato rinnovo per andare alla Juventus? Ultras Milan chiedono a Donnarumma di non giocare

02 maggio 2021 00:17

Video, il discorso della Fiesole alla Fiorentina: "Nel calcio non contano solo i soldi, a fine anno decidete"

25 aprile 2021 13:21

Ultras Fiorentina ai campini, cori e striscione "O lottate da leoni o levatevi dai cog**oni"

24 aprile 2021 17:33

Sestini racconta l'aggressione ricevuta dagli ultras della Fiorentina

28 agosto 2020 14:37

Ultras Fiorentina spintonano giornalista, ora la denuncia. La ricostruzione

27 agosto 2020 17:10

Viola e butei, per sempre fradei. Storia di un gemellaggio indistruttibile

11 luglio 2020 20:31

Gli ultras della Roma contro la ripresa: "Emergenza sanitaria e sociale, c'è chi soffre e chi lucra"

05 maggio 2020 15:18

I tifosi torneranno allo stadio nel 2022? Ecco come dovrebbero essere riorganizzati gli impianti...

01 maggio 2020 13:26

Pierò Pelù: "Ho detto di allontanarsi dalle frange estreme degli ultras e ho ricevuto minacce di morte da alcuni tifosi"

21 febbraio 2020 15:05

Il racconto dei tifosi viola dopo l'agguato dei bresciani. I dettagli della vergogna

23 ottobre 2019 15:53

Tifoso interista ucciso. E' morto investito da un van, negli scontri tra ultras prima di Inter-Napoli

27 dicembre 2018 11:08

Scontri tra tifosi prima di Fiorentina-Venezia. Due ultras lagunari contusi

21 luglio 2018 18:38

In arrivo 2000 tifosi della Juve tra cui diversi ultras considerati violenti

09 febbraio 2018 10:53

Paura al Colosseo: ultras Roma assaltano supporters del Chelsea. Dentro al pub con i bastoni, diversi feriti

31 ottobre 2017 14:34

Inferno Inter, la società si schiera con gli ultrà, minacce e aggressione a Mauro Icardi

17 ottobre 2016 12:08

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