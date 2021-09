Curva Fiesole ancora fuori: “O tutti o nessuno, nostro ideale non ammette distanziamento”

Ancora fuori dallo stadio gli ultras della Curva Fiesole. Infatti prosegue la scelta dei tifosi viola della Curva di non entrare allo stadio Franchi per seguire la Fiorentina in seguito alle norme di distanziamento sociale e di entrata permesso solo in numero ridotto al 50% della capienza massima dello stadio. Dunque, anche questa sera per la partita contro l’Inter, la squadra viola non avrà il sostegno della Curva Fiesole.

ANTONELLO RISPONDE A COMMISSO: “OGNUNO GUARDI IN CASA PROPRIA”