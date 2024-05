Scontro tra ultras della Lazio e i giocatori, Immobile se la prende con un tifoso, loro cercano qualcuno

Al termine di Monza-Lazio 2-2 i giocatori biancocelesti si sono portati sotto il settore ospiti dell’U-Power Stadium per un confronto con i tifosi. Immobile, Marusic e Luis Alberto in prima fila, con tutti i compagni di squadra alle loro spalle, hanno ascoltato le rimostranze degli ultras, evidentemente insoddisfatti per il risultato e per la grande occasione buttata via (poteva essere quasi agganciata la Roma). Anche Guendouzi e Romagnoli non si sono sottratti a un dialogo che è diventato particolarmente concitato dopo le prime battute prima di concludersi con toni decisamente più distesi: strette di mano, maglie e pantaloncini lanciati sugli spalti quasi a voler risistemare la situazione nel finale. I tifosi in un primo momento chiedevano la presenza di qualcuno che in quella circostanza non era presente, hanno chiesto a Immobile di andarlo a chiamare e infatti qualche membro della squadra si è staccato per cercare di accogliere la richiesta del tifo. Immobile è arrivato anche allo scontro con un tifoso, poi è tornata la calma.

