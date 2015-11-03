Notizie Immobile Fiorentina

Cataldi: "Firenze è stata differente per me, Kean ha doti fisiche incredibili e può diventare il numero uno"
15 gennaio 2026 14:07
Corriere Fiorentino svela: "Pioli spinse la società a mollare Immobile per prendere Dzeko"
03 gennaio 2026 10:28
Scandalo Immobile: sequestrata la sua Academy per abusi edilizi e smaltimento illecito
14 ottobre 2025 18:13
Brutte notizie per il Bologna di Italiano: Immobile si fa male all'esordio e dovrà stare fermo 2 mesi
25 agosto 2025 17:06
La Gazzetta dello Sport riporta: "Dzeko sarà la torre per attivare Kean e Gudmundsson nonostante l'età."
12 luglio 2025 16:30
Dzeko sfumato, ora il Bologna è pronto ad accogliere Immobile: un anno di contratto più opzione
02 luglio 2025 17:36
Corriere dello Sport: “Immobile resta nei radar se Kean dovesse lasciare la Fiorentina”
17 giugno 2025 08:37
Sportmediaset: "Immobile ha aperto all'ipotesi Fiorentina, è duello con Dzeko per il vice Kean"
15 giugno 2025 11:09
Corriere dello Sport: "Fiorentina in pole per Immobile, c'è anche il Milan. Offerto un ricco biennale"
15 giugno 2025 09:52
Nazione: “Immobile apre alla Fiorentina ma serve per mettere pressione a Dzeko, contatti avanzati”
15 giugno 2025 09:26
Graziani: "Dzeko o Immobile? scelgo Ciro, ma ogni volta che va all'estero ce lo rimpacchettano"
14 giugno 2025 23:35
Orsi: "Se prendi Pioli, vai ad ingaggiare uno dei migliori allenatori in circolazione in Europa"
14 giugno 2025 18:36
Rai Toscana: "Immobile è più che di un'opzione per la Fiorentina. Pradè ci sta provando. C'è anche il Milan"
14 giugno 2025 13:53
Corriere dello Sport rivela: "La Fiorentina ha offerto un biennale a Immobile. Concorrenza Milan"
14 giugno 2025 09:27
"Sai che sei molto più scarso di Kean? Assolutamente, lo so". Immobile casca nello scherzo de Le Iene
24 marzo 2025 12:42
Scontro tra ultras della Lazio e i giocatori, Immobile se la prende con un tifoso, loro cercano qualcuno
04 maggio 2024 20:42
Lotito: "Aggressione a Immobile? Io vivo sotto scorta da 20 anni, ricevo 500 mila minacce di morte"
16 marzo 2024 13:28
Follia a Roma. Tifoso della Lazio aggredisce Immobile e la moglie mentre portavano il figlio a scuola
15 marzo 2024 19:45
Sotto gli occhi di Spalletti, Belotti ha stravinto la sfida contro Immobile: un assist e un rigore procurato
27 febbraio 2024 10:01
Belotti contro Immobile sotto gli occhi di Spalletti con l'europeo come obbiettivo
26 febbraio 2024 11:46
Immobile è guerra con la Lazio, si è pentito di essere rimasto a gennaio andrà a in Arabia?
16 ottobre 2023 12:57
Graziani: "Prenderei Scamacca alla Fiorentina, ritorna con il fiocchetto come Immobile. Kean un affare"
12 aprile 2023 15:53
Qui Lazio, ecco i convocati di Maurizio Sarri: torna Ciro Immobile
29 gennaio 2023 15:59
Migliorano le condizioni di Immobile, potrebbe esserci per la gara contro la Fiorentina
25 gennaio 2023 15:50
Oggi gli esami di Immobile: salta Bologna e Milan e punta al rientro contro la Fiorentina
17 gennaio 2023 14:09
Tegola Lazio, Immobile si ferma per infortunio muscolare: in dubbio per partita con la Fiorentina
15 gennaio 2023 14:52
Cassano smaschera Lotito: "Vergognoso non aver fatto partire Immobile, chi comanda in nazionale?"
28 settembre 2022 22:53
Una cosa mai vista, Immobile bloccato da Lotito prima di salire sull'aereo, ordinato il rientro a casa
25 settembre 2022 13:38
Cassano: "Nella mia idea di calcio per la Fiorentina prenderei Arnautovic e non Immobile"
09 settembre 2022 22:46
Immobile è sicuro: "Jovic non farà più di 15 gol alla Fiorentina, Vlahovic invece ne farà più di 20 gol"
24 agosto 2022 22:08
Fuga italiana, sei calciatori lasciano la Nazionale dopo il fallimento Mondiale. Resta Biraghi
27 marzo 2022 00:15
Immobile vuole lasciare la nazionale. Troppe critiche, stufo di essere considerato il colpevole
26 marzo 2022 18:19
Lazio umiliata a Milano perde 4-0 contro il Milan, Immobile attacca gli arbitri: "Una banda di scarsi"
09 febbraio 2022 23:11
Lazio in corsa per l'Europa ancora una volta orfana di Immobile: è positivo al Coronavirus
21 dicembre 2021 11:00
Il miglior risultato per la Fiorentina, Atalanta-Lazio finisce 2-2, pari di De Roon al 94'
30 ottobre 2021 17:16
Baiano: "Vlahovic ai livelli di Immobile e Osimhen. Spero possa ripetere il campionato precedente"
24 settembre 2021 21:46
Sarri difende Immobile e stuzzica Ronaldo: "I numeri li fate contare solo su certi personaggi"
12 settembre 2021 20:46
A. Moggi: "Nico Gonzalez fa sedere Di Maria e Aguero in Nazionale. 23 milioni sono un affare"
25 giugno 2021 16:06
Jorginho: "L'Italia non perderà mai umiltà e fame. Ricorda il mio Chelsea, stessa voglia di vincere"
13 giugno 2021 15:54
Agente Immobile: "Vorrei ricordare a Cairo che lo voleva anche la viola"
19 maggio 2021 19:15
Bordata di Immobile a Cairo: "Mi ha offeso e insultato per aver giocato con il sangue agli occhi"
19 maggio 2021 00:18
Torino festeggia: finisce 0-0 il match contro la Lazio e raggiunge la salvezza. Benevento in B
18 maggio 2021 22:48
Vlahovic: "Uniti tiriamo fuori le nostre qualità. Oggi ero molto motivato volevo dimostrare qualcosa"
08 maggio 2021 23:33
Orsi a Lady Radio: "Vlahovic migliora ogni partita. Fiorentina-Lazio partita decisiva per entrambe"
06 maggio 2021 16:21
Brovarone: "Con Kouame la squadra ha cambiato registro. Vlahovic..."
06 gennaio 2021 17:15
Immobile: "La Fiorentina è una squadra in forma. Abbiamo sofferto nei minuti finali"
06 gennaio 2021 17:11
Si ferma Immobile: problemi al tendine. A rischio la sua presenza per la partita di domani
05 gennaio 2021 17:40
Fantacalcio, rebus Fiorentina, Gasperini rivoluziona l'Atalanta. Torna Immobile dal 1'. È l'ora di Petagna?
21 novembre 2020 11:38
Lazio, è incubo Covid. Possibile focolaio nella squadra, a rischio Immobile e 4 altri top
27 ottobre 2020 13:48
La Fiorentina arriva al Franchi in vista della sfida con il Torino. VIDEO
19 luglio 2020 19:12
Torino Lazio 1-2, Parolo fa volare i biancocelesti. Granata restano a pari punti con la Fiorentina
30 giugno 2020 21:49
Immobile: "Partita difficile ma siamo riusciti a ribaltarla, gran carattere"
28 giugno 2020 00:16
Dragowski: "La barba da vichingo cresce. Il mio idolo? Boruc. Immobile mi piace molto"
17 maggio 2020 13:32
Galli: "Ora i calciatori sembrano i parenti più forti di quelli visti con Montella. Vlahovic? È alla Immobile. Cutrone..."
17 febbraio 2020 21:00
Cannavaro: "Ottimista per l'Europeo con il tridente Immobile-Insigne-Chiesa. Peccato per Bernardeschi"
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Belotti: "Vogliamo continuare a vincere. Dualismo con Immobile? Se segnamo entrambi..."
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Renzi siparietto con Immobile: "Gli ho già detto che non deve più segnare a Firenze all’ultimo minuto"
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CorSport, Dragowski vs Immobile è la sfida di domenica
24 ottobre 2019 11:49
Qualcuno fermi Gasperini, quando non vince offende gli altri. Dopo Firenze altro disastro a Roma
21 ottobre 2019 15:03
Ag. Immobile arrabbiato con Gasperini: "Parole inaccettabili. E se inciampa a Firenze cosa succede?"
21 ottobre 2019 12:45
Comunicato della Lazio contro Gasperini: "Ciro Immobile non ha mai fatto simulazioni"
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L'Atalanta questa volta la rimonta la subisce, incredibile da 0-3 a 3-3. Il racconto
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Immobile: “Meritavamo la vittoria, sprecate tante occasioni in contropiede...”
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Immobile: "Non era per niente facile battere questa Fiorentina, vale tanto per noi"
07 ottobre 2018 18:13
Immobile la sblocca al 36'. Madornale un errore in precedenza di Benassi
07 ottobre 2018 15:19
Tris della Roma, Lazio ko. Il derby va ai giallorossi.
29 settembre 2018 16:40
Chiesa-Immobile, scontro Nazionale. Fede cerca doppia cifra, Ciro mai gol a Fiorentina
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FOTO: Lazio allarme Immobile. Gamba super fasciata, a rischio la gara di Firenze
16 aprile 2018 13:53
Immobile: "Distrutti dalla notizia della morte di Davide, dispiace non partecipare ai funerali"
07 marzo 2018 17:54
È ancora furia Lazio, espulso Immobile: "Dopo quello che è successo contro la Fiorentina..."
11 dicembre 2017 23:14
Immobile firma il rinnovo a 2,5 milioni l'anno. La stessa cifra che rifiutò Bernardeschi per restare alla Fiorentina
19 ottobre 2017 14:30
Bonucci contro Immobile per un pallonetto a fine partita: "È una mancanza di rispetto, non si fa"
11 settembre 2017 00:21
La Lazio a Firenze si gioca quattro record. Una gara speciale per i biancocelesti
13 maggio 2017 12:18
Immobile: "Gomez parla perché ha paura, può pensare quello che vuole"
29 giugno 2016 23:31
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