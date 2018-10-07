Immobile la sblocca al 36'. Madornale un errore in precedenza di Benassi
Sblocca la gara al 36' del primo tempo Ciro Immobile che da palla inattiva sfrutta un prolungamento
A cura di Redazione Labaroviola
07 ottobre 2018 15:19
Sblocca la gara al 36' del primo tempo Ciro Immobile che da palla inattiva sfrutta un prolungamento dal primo pallo e insacca. Lafont non puó fare altro che toccare e guardare la palla rotolare dentro.
Da segnalare un errore madornale di Benassi pochi minuti prima che da davanti alla porta spara addosso a Strakosha