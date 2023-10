Immobile è guerra con la Lazio, si è pentito di essere rimasto a gennaio andrà a in Arabia?

“Immobile ci ripensa. E la Lazio non direbbe no al divorzio” scrive La Gazzetta dello Sport. Una mega-offerta dall’Arabia potrebbe cambiare il futuro di Ciro Immobile con la maglia della Lazio. Dopo il rifiuto in estate, l’attaccante 33enne potrebbe ripensarci perché si sente ‘tradito’ proprio dopo il rifiuto estivo. L’amarezza per i veleni di alcuni commenti sui social non gli dà tregua e presto le mega-offerte pervenutegli dall’Al-Shabab e dall’Al-Wheda, ciascuna da 35 milioni su due anni più bonus, potrebbero tornare d’attualità e anche con cifre migliori. La Lazio non vorrebbe mai vedere andare via il suo capitano ma, come già a luglio, attende una sua decisione, e non lo ostacolerebbe. Lo riporta TMW

