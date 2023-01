Tegola Lazio, Immobile si ferma per infortunio muscolare: in dubbio per partita con la Fiorentina

Stop per Ciro Immobile. Il centravanti della Lazio ha lasciato il campo, sostituito da Pedro, al 15’ del primo tempo dopo aver avvertito un problema alla coscia destra. Secondo le prime notizie, l’azzurro avrebbe avuto un risentimento al flessore. Non è una stagione fortunata per Immobile, che si era già infortunato nella sfida contro l’Udinese del 16 ottobre, lesione di medio grado a carico del bicipite femorale sinistro. Era poi tornato in campo il 10 novembre per la partita contro il Monza. La Lazio è attesa giovedì dal Bologna in Coppa Italia, mentre in campionato affronterà il Milan nel posticipo dell’ultima di andata, spostata a martedì 24 per l’impegno dei rossoneri in Supercoppa, mercoledì in Arabia contro l’Inter. Il bomber della Lazio rimane in forse anche per la sfida contro la Fiorentina del 29 gennaio, si attendono i risultati degli esami di rito per capire l’entità dell’infortunio e le tempistiche per il recupero. A riportarlo è la Gazzetta.it

