Lotito: "Aggressione a Immobile? Io vivo sotto scorta da 20 anni, ricevo 500 mila minacce di morte"

Il presidente della Lazio ha commentato la vicenda legata all'aggressione subita dal capitano biancoceleste, Ciro Immobile

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato della vicenda legata all'aggressione subita da Ciro Immobile, capitano biancoceleste, mentre era insieme alla moglie ed il figlio. Le sue parole:

"Preoccupato per Immobile? A me succede tutti i giorni, vivo sotto scorta da 20 anni. Se lei prendesse il mio cellulare troverebbe 500.000 minacce di morte a me e alla mia famiglia. Tutti i giorni. Eppure non è che faccia tutto questo clamore, o mi sbaglio? Punto e basta, non dico altro".

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