Immobile: "Non era per niente facile battere questa Fiorentina, vale tanto per noi"

Il giocatore che ha deciso la partita, Ciro Immobile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel. Ecco quanto riportato da cittaceleste.it:"Questo gol vale tanto per la cla...

Il giocatore che ha deciso la partita, Ciro Immobile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel. Ecco quanto riportato da cittaceleste.it:

"Questo gol vale tanto per la classifica, ma soprattutto per il morale dopo una settimana difficile. Abbiamo parlato poco e lavorato tanto e il risultato ci ha dato ragione. Questa è una squadra di uomini veri, che ha reagito benissimo. Io ho avuto fin da subito la responsabilità e non mi tiro mai indietro nei momenti difficili. Sono felice per la squadra e per quello che ha fatto oggi, in una partita in cui non era affatto semplice vincere contro questa Fiorentina".