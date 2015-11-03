Notizie Lazio Fiorentina Fiorentina

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Gazzetta: “Stop per gli arbitri di Lazio-Fiorentina, decisivo il rigore non dato su Gila”

08 gennaio 2026 17:49

Calvarese sicuro: “Su Gila è rigore, la trattenuta è evidente. Il rigore per la Fiorentina non c’è”

08 gennaio 2026 16:55

Malusci: "Brescianini? Servono giocatori pronti , spero arrivi a Firenze con la testa giusta"

08 gennaio 2026 14:59

Orlando: "Fagioli è tornato il giocatore fantastico che conoscevamo, gioca da regista puro"

08 gennaio 2026 14:43

Borghi: “La Fiorentina ha l’obbligo di far punti contro la Lazio, deve fare una striscia di risultati”

07 gennaio 2026 16:29

Marchini: "Lazio-Fiorentina? Un pareggio andrebbe bene. Non mi fido delle squadre di Sarri"

07 gennaio 2026 13:57

Calvarese: "Rapuano perde il controllo della gara. VAR non può intervenire per la manata di Pongracic"

27 gennaio 2025 16:35

Bove torna in campo dopo la fine, è solo sul terreno di gioco dell'Olimpico. La scena emozionante

27 gennaio 2025 15:45

I convocati della Fiorentina per la Lazio: Colpani non ce la fa, ancora fuori Cataldi. Out Ikoné

25 gennaio 2025 16:51

Caressa e Zazzaroni non hanno dubbi sul risultato: "La Fiorentina perderà contro la Lazio"

25 gennaio 2025 16:16

La Curva Fiesole non sarà presente a Roma: "Per l'ennesima volta il prezzo imposto nel settore ospiti è un'offesa a noi e alla nostra gente"

25 gennaio 2025 00:34

Calvarese: "Avrei fischiato in diretta il rigore su Ikonè per la Fiorentina. Il Var non lo avrebbe tolto"

02 novembre 2023 12:45

Diamanti: "Fiorentina deve migliorare negli ultimi 30 metri. Ikonè non fa mai la differenza"

31 ottobre 2023 19:30

Impallomeni sull'arbitraggio di Lazio-Fiorentina: "Marcenaro indeciso, ha trasmesso nervosismo"

31 ottobre 2023 18:40

Con le due punte, qualcosa si è mosso. Bisogna continuare a giocare con Ribery o qualcosa va cambiato?

06 gennaio 2021 22:24

PAGELLE VIOLA: VLAHOVIC VOLITIVO, PEZZELLA E AMRABAT MALE. I CAMBI NON SI VEDONO

06 gennaio 2021 16:48

Pradè: "Caicedo? Se ci fosse stato interesse avrei visto Tare: abitiamo a 10 minuti di distanza"

06 gennaio 2021 15:03

Igor a Dazn: "Con la difesa a 3 diamo il meglio. Per giocare a 4 serve tempo, e non ce n'è"

06 gennaio 2021 14:51

Milenkovic, Borja Valero e Caceres fuori per scelta tecnica. Nessun infortunato dell'ultimo minuto

06 gennaio 2021 14:31

Inzaghi: "La Fiorentina sta bene. Nelle ultime partite penalizzati da errori arbitrali, speriamo domani..."

05 gennaio 2021 16:03

Ex arbitro ai tifosi della Lazio: "Anche io avrei dato rigore, il Var non può intervenire in quel caso"

30 giugno 2020 15:49

Inzaghi: "Fiorentina meriterebbe più punti in classifica. Sabato le scelte giuste ci hanno fatto vincere"

29 giugno 2020 15:02

Rizzoli: "Lazio-Fiorentina? Il 99% degli arbitri avrebbe dato rigore"

29 giugno 2020 10:34

Milenkovic: "Risultato ingiusto ma la prestazione della squadra è stata importante"

28 giugno 2020 20:28

Graziani: "È giusto che la Fiorentina si arrabbi perché il rigore su Caicedo non c'è"

28 giugno 2020 18:08

Commisso tuona contro la Lazio: "Perché il Var non è intervenuto? Non è la prima volta che accade"

28 giugno 2020 16:02

Basile: "Il giorno che nel 2030 metteranno l'arbitro robot, in Italia sarà sempre meno robot rispetto all'Europa"

28 giugno 2020 10:07

Basile: "Gli arbitri italiani non sbagliano per la pressione ambientale ma per le maglie"

28 giugno 2020 09:20

Iachini: "Caicedo si fa toccare da Drago, non c'è rigore. Meritavamo noi, ragazzi abbattuti"

28 giugno 2020 00:07

Lazio-Fiorentina: 0-1, Franck Ribery porta meritatamente in vantaggio la squadra viola

27 giugno 2020 22:15

Formazione ufficiale Fiorentina, Cutrone e Ghezzal titolari, fuori Pulgar e Duncan. C'é Badelj

27 giugno 2020 20:50

Iachini vuole tornare al modulo 3-5-2 contro la Lazio. Cutrone-Ribery in avanti

26 giugno 2020 19:49

Pezzella a CorSport: "Il gol al Brescia una liberazione. Futuro? Firenze è il mio posto nel mondo"

26 giugno 2020 10:45

ALIBI E REALTÀ. L’EDITORIALE DI GIORGIO MICHELETTI

09 ottobre 2018 23:30

CdS: “Fiorentina bella ed incompiuta” se Simeone e Pjaca si svegliano gli orizzonti viola non hanno confini...

08 ottobre 2018 10:44

Immobile: "Non era per niente facile battere questa Fiorentina, vale tanto per noi"

07 ottobre 2018 18:13

Probabile formazione: nessuna sorpresa per Pioli. Pjaca dal primo minuto nel 4-3-3

07 ottobre 2018 10:50

Convocati: per la trasferta di Roma out Mirallas e Thereau

06 ottobre 2018 15:39

(VIDEO): dalla bomba di Passarella al tiki-taka ubriacante: ci si avvicina a Lazio-Fiorentina

05 ottobre 2018 17:14

CHE ORSATO STIA NELL’OMBRA: PAROLA DI FRANCHI. MIRALLAS TITOLARE. L’EDITORIALE DI SANDRO BENNUCCI

04 ottobre 2018 23:18

Il Tempo: Viviani? Non solo Fiorentina, anche la Lazio sul centrocampista della SPAL

11 gennaio 2018 12:48

La Gazzetta Dello Sport, la Lazio pensa a Cristoforo per il centrocampo. Possibile uno scambio...

09 gennaio 2018 08:56

Ricorso dei tifosi laziali per annullare il pareggio subito con la Fiorentina. La loro tesi...

03 gennaio 2018 12:50

Lucas Leiva: “È stata una partita difficile, meglio noi nel primo tempo. Nel secondo la Fiorentina ha fatto più possesso”

26 dicembre 2017 23:41

PAGELLE VIOLA: NON BASTA UN BUON COLLETTIVO. OK HUGO, MALE SAPONARA E BENASSI

26 dicembre 2017 22:39

Probabili formazioni: Dragowski e Babacar titolari. Dubbio in regia tra Badelj e Sanchez

26 dicembre 2017 14:49

Pranzo di Natale? Prima allenamento per i viola, nel pomeriggio trasferimento a Roma

25 dicembre 2017 12:59

Lulic: “Pensiamo già alla Fiorentina, è una squadra forte. Pioli...”

23 dicembre 2017 22:58

Mazza: "Lazio-Fiorentina? È stato un grande imbroglio, sono rimasto scioccato"

29 novembre 2017 14:51

Probabile formazione: tutti i quotidiani nazionali a confronto. Un solo dubbio per Pioli...

26 novembre 2017 09:56

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