Notizie Lazio Fiorentina Fiorentina

Gazzetta: “Stop per gli arbitri di Lazio-Fiorentina, decisivo il rigore non dato su Gila”
08 gennaio 2026 17:49
Calvarese sicuro: “Su Gila è rigore, la trattenuta è evidente. Il rigore per la Fiorentina non c’è”
08 gennaio 2026 16:55
Malusci: "Brescianini? Servono giocatori pronti , spero arrivi a Firenze con la testa giusta"
08 gennaio 2026 14:59
Orlando: "Fagioli è tornato il giocatore fantastico che conoscevamo, gioca da regista puro"
08 gennaio 2026 14:43
Borghi: “La Fiorentina ha l’obbligo di far punti contro la Lazio, deve fare una striscia di risultati”
07 gennaio 2026 16:29
Marchini: "Lazio-Fiorentina? Un pareggio andrebbe bene. Non mi fido delle squadre di Sarri"
07 gennaio 2026 13:57
Calvarese: "Rapuano perde il controllo della gara. VAR non può intervenire per la manata di Pongracic"
27 gennaio 2025 16:35
Bove torna in campo dopo la fine, è solo sul terreno di gioco dell'Olimpico. La scena emozionante
27 gennaio 2025 15:45
I convocati della Fiorentina per la Lazio: Colpani non ce la fa, ancora fuori Cataldi. Out Ikoné
25 gennaio 2025 16:51
Caressa e Zazzaroni non hanno dubbi sul risultato: "La Fiorentina perderà contro la Lazio"
25 gennaio 2025 16:16
La Curva Fiesole non sarà presente a Roma: "Per l'ennesima volta il prezzo imposto nel settore ospiti è un'offesa a noi e alla nostra gente"
25 gennaio 2025 00:34
Calvarese: "Avrei fischiato in diretta il rigore su Ikonè per la Fiorentina. Il Var non lo avrebbe tolto"
02 novembre 2023 12:45
Diamanti: "Fiorentina deve migliorare negli ultimi 30 metri. Ikonè non fa mai la differenza"
31 ottobre 2023 19:30
Impallomeni sull'arbitraggio di Lazio-Fiorentina: "Marcenaro indeciso, ha trasmesso nervosismo"
31 ottobre 2023 18:40
Con le due punte, qualcosa si è mosso. Bisogna continuare a giocare con Ribery o qualcosa va cambiato?
06 gennaio 2021 22:24
PAGELLE VIOLA: VLAHOVIC VOLITIVO, PEZZELLA E AMRABAT MALE. I CAMBI NON SI VEDONO
06 gennaio 2021 16:48
Pradè: "Caicedo? Se ci fosse stato interesse avrei visto Tare: abitiamo a 10 minuti di distanza"
06 gennaio 2021 15:03
Igor a Dazn: "Con la difesa a 3 diamo il meglio. Per giocare a 4 serve tempo, e non ce n'è"
06 gennaio 2021 14:51
Milenkovic, Borja Valero e Caceres fuori per scelta tecnica. Nessun infortunato dell'ultimo minuto
06 gennaio 2021 14:31
Inzaghi: "La Fiorentina sta bene. Nelle ultime partite penalizzati da errori arbitrali, speriamo domani..."
05 gennaio 2021 16:03
Ex arbitro ai tifosi della Lazio: "Anche io avrei dato rigore, il Var non può intervenire in quel caso"
30 giugno 2020 15:49
Inzaghi: "Fiorentina meriterebbe più punti in classifica. Sabato le scelte giuste ci hanno fatto vincere"
29 giugno 2020 15:02
Rizzoli: "Lazio-Fiorentina? Il 99% degli arbitri avrebbe dato rigore"
29 giugno 2020 10:34
Milenkovic: "Risultato ingiusto ma la prestazione della squadra è stata importante"
28 giugno 2020 20:28
Graziani: "È giusto che la Fiorentina si arrabbi perché il rigore su Caicedo non c'è"
28 giugno 2020 18:08
Commisso tuona contro la Lazio: "Perché il Var non è intervenuto? Non è la prima volta che accade"
28 giugno 2020 16:02
Basile: "Il giorno che nel 2030 metteranno l'arbitro robot, in Italia sarà sempre meno robot rispetto all'Europa"
28 giugno 2020 10:07
Basile: "Gli arbitri italiani non sbagliano per la pressione ambientale ma per le maglie"
28 giugno 2020 09:20
Iachini: "Caicedo si fa toccare da Drago, non c'è rigore. Meritavamo noi, ragazzi abbattuti"
28 giugno 2020 00:07
Lazio-Fiorentina: 0-1, Franck Ribery porta meritatamente in vantaggio la squadra viola
27 giugno 2020 22:15
Formazione ufficiale Fiorentina, Cutrone e Ghezzal titolari, fuori Pulgar e Duncan. C'é Badelj
27 giugno 2020 20:50
Iachini vuole tornare al modulo 3-5-2 contro la Lazio. Cutrone-Ribery in avanti
26 giugno 2020 19:49
Pezzella a CorSport: "Il gol al Brescia una liberazione. Futuro? Firenze è il mio posto nel mondo"
26 giugno 2020 10:45
ALIBI E REALTÀ. L’EDITORIALE DI GIORGIO MICHELETTI
09 ottobre 2018 23:30
CdS: “Fiorentina bella ed incompiuta” se Simeone e Pjaca si svegliano gli orizzonti viola non hanno confini...
08 ottobre 2018 10:44
Immobile: "Non era per niente facile battere questa Fiorentina, vale tanto per noi"
07 ottobre 2018 18:13
Probabile formazione: nessuna sorpresa per Pioli. Pjaca dal primo minuto nel 4-3-3
07 ottobre 2018 10:50
Convocati: per la trasferta di Roma out Mirallas e Thereau
06 ottobre 2018 15:39
(VIDEO): dalla bomba di Passarella al tiki-taka ubriacante: ci si avvicina a Lazio-Fiorentina
05 ottobre 2018 17:14
CHE ORSATO STIA NELL’OMBRA: PAROLA DI FRANCHI. MIRALLAS TITOLARE. L’EDITORIALE DI SANDRO BENNUCCI
04 ottobre 2018 23:18
Il Tempo: Viviani? Non solo Fiorentina, anche la Lazio sul centrocampista della SPAL
11 gennaio 2018 12:48
La Gazzetta Dello Sport, la Lazio pensa a Cristoforo per il centrocampo. Possibile uno scambio...
09 gennaio 2018 08:56
Ricorso dei tifosi laziali per annullare il pareggio subito con la Fiorentina. La loro tesi...
03 gennaio 2018 12:50
Lucas Leiva: “È stata una partita difficile, meglio noi nel primo tempo. Nel secondo la Fiorentina ha fatto più possesso”
26 dicembre 2017 23:41
PAGELLE VIOLA: NON BASTA UN BUON COLLETTIVO. OK HUGO, MALE SAPONARA E BENASSI
26 dicembre 2017 22:39
Probabili formazioni: Dragowski e Babacar titolari. Dubbio in regia tra Badelj e Sanchez
26 dicembre 2017 14:49
Pranzo di Natale? Prima allenamento per i viola, nel pomeriggio trasferimento a Roma
25 dicembre 2017 12:59
Lulic: “Pensiamo già alla Fiorentina, è una squadra forte. Pioli...”
23 dicembre 2017 22:58
Mazza: "Lazio-Fiorentina? È stato un grande imbroglio, sono rimasto scioccato"
29 novembre 2017 14:51
Probabile formazione: tutti i quotidiani nazionali a confronto. Un solo dubbio per Pioli...
26 novembre 2017 09:56
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