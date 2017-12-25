Pranzo di Natale? Prima allenamento per i viola, nel pomeriggio trasferimento a Roma
Il pranzo di Natale può aspettare qualche istante, su Twitter la Fiorentina ha pubblicato un breve video che ritrae i giocatori viola impegnati in allenamento ai campini in vista della sfida in progra...
A cura di Redazione Labaroviola
25 dicembre 2017 12:59
Il pranzo di Natale può aspettare qualche istante, su Twitter la Fiorentina ha pubblicato un breve video che ritrae i giocatori viola impegnati in allenamento ai campini in vista della sfida in programma domani ore 21.00 contro la Lazio di Simone Inzaghi. Gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Nel pomeriggio i gigliati partiranno per Roma.