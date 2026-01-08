Orlando: "Fagioli è tornato il giocatore fantastico che conoscevamo, gioca da regista puro"

Fino a poco fa Vanoli era da 4, ora è da 6.5

L'ex giocatore della Fiorentina, Massimo Orlando, è intervenuto a Toscana TV in merito all'ultima partita contro la Lazio. Ecco le sue parole.

"La Fiorentina ha fatto un bel secondo tempo ed è un punto d’oro. Ora la Fiorentina è squadra, dal Verona in poi si sta migliorando sempre, nonostante le paure figlie della classifica. Non si vedono più gli errori che ti costavano la partita; si è vista una bella reazione dopo aver subito l’1-0, l’allenatore ha schierato una squadra più offensiva. Fagioli sembra tornato il giocatore fantastico che conoscevamo, sente suo il ruolo e avverte la fiducia, sta giocando da regista puro. Anche Gudmundsson è in crescita, così come Comuzzo, nonostante il rigore causato".

Il pareggio contro la Lazio: era meglio una vittoria?

"Non possiamo essere arrabbiati per il risultato, nel primo tempo la Lazio ha avuto palle gol clamorose. Il pareggio va bene, la vittoria sarebbe stata un qualcosa di incredibile. Quando arriveranno partite più abbordabili il discorso cambierà. Era necessario un cambio tattico, col 3-5-2 la squadra soffriva e soccombeva contro tutti, ora si stanno vedendo dei piccoli frutti. Fino a 20 giorni fa Vanoli era da 4, ora le cose stanno cambiando, ha mostrato maggiore coraggio, anche con la scelta di Parisi da esterno alto, ora è da 6.5”.