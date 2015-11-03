Notizie Nicolo Fagioli Fiorentina

Fagioli: "Anche se salvi dobbiamo fare il nostro meglio e mostrare affetto per questa maglia"
17 maggio 2026 11:51
Repubblica: “Fagioli e Ndour gli intoccabili del centrocampo, valutazioni su Mandragora e Fazzini”
13 maggio 2026 10:20
Tuttosport: "Allegri vuole Fagioli, ma la Fiorentina lo ritiene incedibile nel proprio progetto"
29 aprile 2026 10:33
Tuttosport rivela: "Allegri vuole Fagioli al Milan, ma la Fiorentina fa muro. Anche l'Atletico Madrid interessato"
25 aprile 2026 11:52
Repubblica: "Fagioli blindato sul mercato: servono maxi offerte per strapparlo ai viola"
25 aprile 2026 11:16
Bucciantini: "Fagioli, Ndour e Solomon, la Juventus non ce li ha, questo è merito di Vanoli"
17 aprile 2026 20:03
Gazzetta: “Duello Wharton-Fagioli e le insidie che minacciano i viola”
09 aprile 2026 10:41
Di Gennaro: "Fagioli sopra ogni singolo. Sembra un fuoriclasse, uno da palcoscenici importanti"
21 gennaio 2026 13:18
Orlando: "Fagioli è tornato il giocatore fantastico che conoscevamo, gioca da regista puro"
08 gennaio 2026 14:43
Rifinitura Fiorentina in vista della gara contro Dinamo Kiev: assenti Fagioli, Fazzini e Gosens
10 dicembre 2025 15:17
Di Gennaro: "Fagioli e Gudmundsson non servono a nulla. Se non hai l'anima non devi giocare"
01 dicembre 2025 13:38
Di Gennaro: "Fagioli? Un po acerbino. E' di un livello superiore ma non lo sta dimostrando"
24 novembre 2025 14:39
Orlando: "Fiorentina-Juventus? Darei ancora una chance a Fagioli. Con lui Sohm e Mandragora"
20 novembre 2025 13:40
Merlo: "Ndour può giocare titolare. Fortini? Gli faccio i miei complimenti, lo riproporrei a Bologna"
24 ottobre 2025 14:52
Bergomi: "Se la Fiorentina ritrova se stessa può rientrare nella zona Europa, ma davanti vanno forte"
17 ottobre 2025 13:37
Lo Monaco: "Gudmundsson non è lucido. Se lo butti dove c'è densità si ferma, si deve sbloccare"
13 ottobre 2025 14:54
Berni duro su Fagioli: "Avrà fatto una partita e mezzo che giustifica il prezzo. Merita l'esclusione"
09 ottobre 2025 13:45
Fiore: "Nicolussi Caviglia è un equilibratore ed è molto forte, Fagioli ha problemi caratteriali"
04 ottobre 2025 20:29
Brovarone: "Fagioli alla Fiorentina ha il vuoto intorno. Se giocasse al Napoli farebbe un figurone"
19 settembre 2025 14:11
Bressan duro: "Fagioli deve svegliarsi. Adesso farei giocare Fazzini, il mio preferito"
18 settembre 2025 15:56
Sentite il DS della Cremonese: "Fagioli è talento puro, ha giocate che gli altri non immaginano"
15 maggio 2025 23:27
Fagioli confessa: "Tonali ha suggerito il sito illegale. Chiesto prestiti dicendo che mia madre bloccava i conti"
18 ottobre 2023 17:09
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