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Notizie Nicolo Fagioli Fiorentina

Fagioli: "Anche se salvi dobbiamo fare il nostro meglio e mostrare affetto per questa maglia"

17 maggio 2026 11:51

Repubblica: “Fagioli e Ndour gli intoccabili del centrocampo, valutazioni su Mandragora e Fazzini”

13 maggio 2026 10:20

Tuttosport: "Allegri vuole Fagioli, ma la Fiorentina lo ritiene incedibile nel proprio progetto"

29 aprile 2026 10:33

Tuttosport rivela: "Allegri vuole Fagioli al Milan, ma la Fiorentina fa muro. Anche l'Atletico Madrid interessato"

25 aprile 2026 11:52

Repubblica: "Fagioli blindato sul mercato: servono maxi offerte per strapparlo ai viola"

25 aprile 2026 11:16

Bucciantini: "Fagioli, Ndour e Solomon, la Juventus non ce li ha, questo è merito di Vanoli"

17 aprile 2026 20:03

Gazzetta: “Duello Wharton-Fagioli e le insidie che minacciano i viola”

09 aprile 2026 10:41

Di Gennaro: "Fagioli sopra ogni singolo. Sembra un fuoriclasse, uno da palcoscenici importanti"

21 gennaio 2026 13:18

Orlando: "Fagioli è tornato il giocatore fantastico che conoscevamo, gioca da regista puro"

08 gennaio 2026 14:43

Rifinitura Fiorentina in vista della gara contro Dinamo Kiev: assenti Fagioli, Fazzini e Gosens

10 dicembre 2025 15:17

Di Gennaro: "Fagioli e Gudmundsson non servono a nulla. Se non hai l'anima non devi giocare"

01 dicembre 2025 13:38

Di Gennaro: "Fagioli? Un po acerbino. E' di un livello superiore ma non lo sta dimostrando"

24 novembre 2025 14:39

Orlando: "Fiorentina-Juventus? Darei ancora una chance a Fagioli. Con lui Sohm e Mandragora"

20 novembre 2025 13:40

Merlo: "Ndour può giocare titolare. Fortini? Gli faccio i miei complimenti, lo riproporrei a Bologna"

24 ottobre 2025 14:52

Bergomi: "Se la Fiorentina ritrova se stessa può rientrare nella zona Europa, ma davanti vanno forte"

17 ottobre 2025 13:37

Lo Monaco: "Gudmundsson non è lucido. Se lo butti dove c'è densità si ferma, si deve sbloccare"

13 ottobre 2025 14:54

Berni duro su Fagioli: "Avrà fatto una partita e mezzo che giustifica il prezzo. Merita l'esclusione"

09 ottobre 2025 13:45

Fiore: "Nicolussi Caviglia è un equilibratore ed è molto forte, Fagioli ha problemi caratteriali"

04 ottobre 2025 20:29

Brovarone: "Fagioli alla Fiorentina ha il vuoto intorno. Se giocasse al Napoli farebbe un figurone"

19 settembre 2025 14:11

Bressan duro: "Fagioli deve svegliarsi. Adesso farei giocare Fazzini, il mio preferito"

18 settembre 2025 15:56

Sentite il DS della Cremonese: "Fagioli è talento puro, ha giocate che gli altri non immaginano"

15 maggio 2025 23:27

Fagioli confessa: "Tonali ha suggerito il sito illegale. Chiesto prestiti dicendo che mia madre bloccava i conti"

18 ottobre 2023 17:09

Fagioli polemico sui social: "Quando a San Siro urlavano zingaro a Kostic e Vlahovic andava bene?"

05 aprile 2023 18:00

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